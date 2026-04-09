Doktoru bile korkmuş! Ceyda Ateş'ten yıllar sonra gelen itiraf

Bir dönem zayıflık takıntısı yüzünden sağlığını hiçe saydığını itiraf eden Ceyda Ateş, hamileliğinin ilk 3 ayında yaşadığı ilginç gelişmeyi takipçileriyle paylaştı.

"Adını Feriha Koydum" dizisiyle hafızalara kazınan ve uzun süredir eşi Buğra Toplusoy ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan ünlü oyuncu Ceyda Ateş, geçmişine dair çarpıcı bir itirafta bulundu. Kendi YouTube kanalı üzerinden takipçileriyle buluşan Ateş, gençlik yıllarında yaşadığı sağlık sorunlarını ve zayıflık takıntısını ilk kez anlattı.

"ZAYIFLIK TAKINTIM VARDI"

Lise yıllarında dış görünüşü ve kilosuyla ilgili ciddi bir baskı hissettiğini dile getiren güzel oyuncu, o dönemde takıntı haline getirdiği zayıflama arzusu nedeniyle sağlığını hiçe saydığını belirtti.

"GECE 2'DE KALKIP AEROBİK YAPIYORDUM"

1.65 boyunda olduğunu ve şu anda 47-48 kilo bandında olduğunu söyleyen oyuncu, lise döneminde kilo vermeye odaklandığını belirterek, Jane Fonda'nın aerobik kasetlerinden etkilenerek gece yarıları egzersiz yaptığını söyledi.

Ateş, "Gece 2'de kalkıp aerobik yapıyordum, evde sürekli hulahop çeviriyordum" sözleriyle o dönemde yaşadığı takıntıyı gözler önüne serdi.

"KUMA YÜZÜSTÜ YATAMIYORDUM"

Aşırı zayıf olduğu dönemde fiziksel olarak da zorlandığını dile getiren Ceyda Ateş, "Kuma yüzüstü yatamıyordum, kemiklerim batıyordu" diyerek dikkat çeken bir itirafta bulundu.

"DOKTORUM BİLE KORKTU"

Ünlü isim, hamilelik sürecinde ise ilk kez düzenli beslenme alışkanlığı kazandığını ve bu dönemde sadece 9 kilo aldığını ifade etti.

"Hamileyken sadece 9 kilo aldım. İlk 3 ay hiç kilo almayınca doktorum bile korktu. Hayatımda ilk defa hamilelikte bu kadar düzenli yemek yedim."

