Revna Çakır ile Ömer Sarıgül boşandı! 1.5 milyar istemişti aldığı rakam şoke etti
Kasım ayından bu yana birbirlerine söylemedik söz bırakmayan sosyetik çift Revna Çakır-Ömer Sarıgül, önceki gün boşandı. İhanet iddiaları nedeniyle Sarıgül'den 1.5 milyar lira tazminat talep eden Revna Çakır, sadece 35 milyon lira alabildi.
Kasım ayından bu yana karşılıklı ağır suçlamalar ve dudak uçuklatan tazminat talepleriyle magazin gündeminden düşmeyen Revna Çakır (Sarıgül) ile Ömer Sarıgül davasında beklenen son geldi. Türkiye'nin gündemini meşgul eden olay boşanma önceki gün Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde gerçekleşti.
1.5 MİLYAR İSTEDİ 35 MİLYON ALDI
Boşanma davasını "ihanet" iddiasıyla açan ve Ömer Sarıgül'den tam 1,5 milyar lira tazminat ile 3 milyon 300 bin lira nafaka talep eden Revna Çakır'ın, mahkeme sonucunda aldığı rakam herkesi şaşırttı. Uzun süren pazarlıkların ardından Çakır, 1,5 milyar lira yerine 35 milyon lira tazminat ile masadan kalktı.
Mahkeme sonucuna göre Ömer Sarıgül, eski eşi Revna Çakır'a 35 milyon lira tazminat, aylık 10 bin dolar yoksulluk nafakası, çocukları için de 5 bin dolar iştirak nafakası ödeyecek.