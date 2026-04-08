Revna Çakır ile Ömer Sarıgül boşandı! 1.5 milyar istemişti aldığı rakam şoke etti

Revna Sarıgül

Sabah'tan Bülent Cankurt, konuyla ilgili şu satırları kaleme aldı:

"Kasım ayından bu yana boşanmaya çalışan ve birbirlerine söylemedik söz bırakmayan Revna Çakır-Ömer Sarıgül çifti, önceki gün boşandı. İhanet iddiaları nedeniyle Sarıgül'den 1.5 milyar lira tazminat talep eden Revna Çakır, sadece 35 milyon lira alabildi. Kasım ayından beri boşanmaya çalışan, birbirlerine söylemedik söz bırakmayan Revna Çakır-Ömer Sarıgül çifti önceki gün anlaşmalı olarak boşandı. Tabii herkes gibi ben de şaştım kaldım!

Bir de ortak açıklama yapıp 'çocuklarının üstün yararı' için boşanma davasını sulhen bitirme kararı alıp anlaşmalı olarak boşandıklarını ve başka açıklama yapmayacaklarını söylediler! Madem çocuklarının üstün yararını düşünüyorlardı, hakaret seviyesine varan karşılıklı suçlamalar niyeydi? Onların hepsi arşivlerde ve çocukların karşısına her zaman çıkacak.