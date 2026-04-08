Revna Çakır ile Ömer Sarıgül boşandı! 1.5 milyar istemişti aldığı rakam şoke etti

Revna Çakır ile Ömer Sarıgül boşandı! 1.5 milyar istemişti aldığı rakam şoke etti

Kasım ayından bu yana birbirlerine söylemedik söz bırakmayan sosyetik çift Revna Çakır-Ömer Sarıgül, önceki gün boşandı. İhanet iddiaları nedeniyle Sarıgül'den 1.5 milyar lira tazminat talep eden Revna Çakır, sadece 35 milyon lira alabildi.

Kasım ayından bu yana karşılıklı ağır suçlamalar ve dudak uçuklatan tazminat talepleriyle magazin gündeminden düşmeyen Revna Çakır (Sarıgül) ile Ömer Sarıgül davasında beklenen son geldi. Türkiye'nin gündemini meşgul eden olay boşanma önceki gün Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde gerçekleşti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

1.5 MİLYAR İSTEDİ 35 MİLYON ALDI

Boşanma davasını "ihanet" iddiasıyla açan ve Ömer Sarıgül'den tam 1,5 milyar lira tazminat ile 3 milyon 300 bin lira nafaka talep eden Revna Çakır'ın, mahkeme sonucunda aldığı rakam herkesi şaşırttı. Uzun süren pazarlıkların ardından Çakır, 1,5 milyar lira yerine 35 milyon lira tazminat ile masadan kalktı.

Revna Çakır ile Ömer Sarıgül boşandı! 1.5 milyar istemişti aldığı rakam şoke etti - 2

Mahkeme sonucuna göre Ömer Sarıgül, eski eşi Revna Çakır'a 35 milyon lira tazminat, aylık 10 bin dolar yoksulluk nafakası, çocukları için de 5 bin dolar iştirak nafakası ödeyecek.

Revna SarıgülRevna Sarıgül

Sabah'tan Bülent Cankurt, konuyla ilgili şu satırları kaleme aldı:

"Kasım ayından bu yana boşanmaya çalışan ve birbirlerine söylemedik söz bırakmayan Revna Çakır-Ömer Sarıgül çifti, önceki gün boşandı. İhanet iddiaları nedeniyle Sarıgül'den 1.5 milyar lira tazminat talep eden Revna Çakır, sadece 35 milyon lira alabildi. Kasım ayından beri boşanmaya çalışan, birbirlerine söylemedik söz bırakmayan Revna Çakır-Ömer Sarıgül çifti önceki gün anlaşmalı olarak boşandı. Tabii herkes gibi ben de şaştım kaldım!

Bir de ortak açıklama yapıp 'çocuklarının üstün yararı' için boşanma davasını sulhen bitirme kararı alıp anlaşmalı olarak boşandıklarını ve başka açıklama yapmayacaklarını söylediler! Madem çocuklarının üstün yararını düşünüyorlardı, hakaret seviyesine varan karşılıklı suçlamalar niyeydi? Onların hepsi arşivlerde ve çocukların karşısına her zaman çıkacak.

Ömer SarıgülÖmer Sarıgül

O zaman çocuklarını düşünmüyorlardı da şimdi mi akıllarına geldi? Bu arada insan ister istemez anlaşma koşullarını merak ediyor. Çünkü Revna Sarıgül, Ömer Sarıgül'e, aldatıldığını iddia ederek 1,5 milyar lira tazminat ve 3 milyon 300 bin lira nafaka isteğiyle boşanma davası açmıştı.

Ömer Sarıgül de, Revna Hanım'a 10 milyon lira tazminat, 400 bin lira nafaka teklif etmişti. Ama mahkeme çıkışı, Revna Sarıgül'ün suratının asık olması, Ömer Sarıgül'ün ise yüzünün gülmesi kazananın kim olduğunu gösteriyor!"

