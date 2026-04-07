Tarık Mengüç'ten kızı Sevde'ye sürpriz kutlama! Annesine benzerliği gündem oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
2004 yılında çıkardığı "Şak Şuka" şarkısıyla büyük çıkış yakalayan Tarık Mengüç, yıllardır gözlerden uzak tuttuğu kızı Sevde'nin doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutladı. Ünlü şarkıcının "sütlü çikolatam" dediği kızının annesi Funda Mengüç'e olan benzerliği sosyal medyada gündem oldu.

2000'li yılların başında "Şak Şuka" şarkısıyla müzik listelerini altüst eden ve kendine has tarzıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Tarık Mengüç, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

Aile yaşantısını genellikle kameralardan uzakta yaşamayı tercih eden ünlü şarkıcı, kızı Sevde'nin doğum gününde kural bozdu.

Funda Mengüç ile uzun yıllardır süren örnek bir evliliği olan ve iki çocuk babası olan Tarık Mengüç, "sütlü çikolatam" dediği kızının yeni yaşını duygusal bir paylaşımla kutladı.

"ARKANDA DAĞ OLACAĞIM"

Ünlü sanatçı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"1 nisan bahar ile gelen kızım 💐kalbinde tomurcuk çiçekleri açan denize aşık doğayı seven gökyüzündeki mavi renkleri ile huzur bulan hayvanları doğadaki hercanlıyı koruyan merhametli canım kızım yaşadığım sürece arkanda dağ olacağım söz 👍yaşadığım sürece gülmelerini kahkahalarını eksik etmeyeceğim canım kızım sana söz iyi ki doğdun iyi ki varsın rabbim yolunu gül bahçesinden mis kokular ile hayalleri sevinçlerini sağlığını her daim güçlü kılsın seni seviyorum Sevde'm"

TIPKI ANNESİ

Mengüç'ün eşi ve kızıyla yaptığı paylaşımlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü ismin kızının son hali ise annesine benzetildi. Sosyal medyada; "Annesinin kopyası", "Aynı annesi" gibi yorumlar yapıldı.

BABASININ İZİNDE

Ünlü şarkıcının, tıpkı kendisi gibi müziğe yönelen oğlu Baran da babasının izinden gidiyor.

