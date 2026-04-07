Cedi Osman'ın babası davayı kazandı! Kiracısı "samimi bir talep değil" demişti

'Kan Parası', 'Savaşçı', 'İstanbullu Gelin', 'Hercai', 'Gizli Bahçe' gibi birçok yapımda yer alan başarılı oyuncu Ebru Şahin, milli basketbolcu Cedi Osman ile 2022 yılında dünya evine girmişti. Ünlü çift, bu kez Cedi Osman'ın babasının kiracısına açtığı tahliye davasıyla gündeme geldi.

Sermet Orhan dilekçesinde Kadıköy'de oturan oğlu Cedi Osman ve gelini Ebru Şahin'in kiralık olarak oturdukları evde masraflarının çok olduğunu belirtti. Osman dilekçesinde oğlu ve gelininin kendi evinde kalmasının yerinde olacağını belirterek ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açtığını dile getirdi.

Ünlü oyuncu Ebru Şahin ve milli basketbolcu Cedi Osman çiftinin Şişli'deki evleri üzerinden bir süredir devam eden hukuk mücadelesi, mahkeme salonlarından uzlaşma masasına taşınarak çözüme kavuştu.

KİRACIDAN İTİRAZ: CEDİ YUNANİSTAN'DA YAŞIYOR

Kiracı M.A. ise davanın reddini talep ederek dikkat çeken bir savunma yaptı. Kariyerine Yunanistan'ın Panathinaikos takımında devam eden Cedi Osman'ın hayatını yurt dışında sürdürdüğünü belirten M.A., tahliye talebinin "samimi olmadığını" şu sözlerle savundu:

"Yunanistan'da yaşayan ve kariyeri orada olan birinin Kadıköy'de oturacağını iddia etmek hayatın olağan akışına aykırıdır."

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi davayı kabul etse de yargılama süreci tamamlanmadan taraflar arasında sürpriz bir gelişme yaşandı. SABAH'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Osman ailesi ve kiracı M.A. kendi aralarında orta yolu buldu.