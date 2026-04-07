Baturalp Bekar "milyonluk para transferi" iddiası sonrası ilk kez konuştu
Nilperi Şahinkaya’nın banka hesabından milyonlarca lira aktardığı ve ardından sırra kadem bastığı iddia edilen yönetmen Baturalp Bekar sessizliğini bozdu. Hakkında çıkan haberleri, "Kaçmadım, evimdeyim" diyerek yalanlayan Bekar, hukuki yollara başvuracağını söyledi.
Magazin dünyası, ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya ve kısa süre önce yollarını ayırdığı yönetmen sevgilisi Baturalp Bekar hakkındaki şoke edici iddialarla çalkalanıyor.
MİLYONLUK PARA TRANSFERİ İDDİASI
Dolu dizgin devam eden ilişkinin neden bir anda bittiği merak konusu olurken, ayrılığın merkezinde "milyonluk vurgun" iddiası yer aldı.
İddiaya göre; yönetmen Baturalp Bekar, Nilperi Şahinkaya'nın mobil bankacılık hesabını bilgisi dışında kullanarak kendi hesaplarına defalarca para transferi gerçekleştirdi.
İŞTE AYRILIĞIN PERDE ARKASI
Söz konusu miktarın milyonlarca lirayı bulduğu öne sürülürken, ünlü oyuncu bu durumu fark etmesiyle ilişkisini anında bitirdi. Hakkındaki ağır suçlamalar sonrası kaçtığı iddia edilen Baturalp Bekar ise sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
"KISKANÇLIK VE ÇARESİZLİĞİN GELDİĞİ NOKTA"
"Evime döndüm kaçmadım" diyerek çıkan haberleri yalanlayan Bekar, şu ifadeleri kullandı:
"Hakkımda çıkan asılsız haberlerin, özel hayatıma yönelik ciddi bir saygısızlık oluşturduğunu ve ilişkimize verilen değerin zedelenmesine sebep olduğunu üzülerek ifade etmek isterim. İlişkinin başından sonuna kadar geçen süreçte ise tüm sorumluluğu tek başıma üstlendiğimi özellikle belirtmek isterim. Nilperi'ye duyduğum saygı ve sevginin, çevresindeki kötü niyetli ve çıkarcı kişiler tarafından istismar edilmesi ise kıskançlık ve çaresizliğin geldiği noktayı açıkça göstermektedir. Avukatımın desteğiyle, tarafıma yönelik gerçekleştirilen bu saldırılara karşı gerekli tüm hukuki yollara başvuracağımı üzülerek belirtmek isterim"
Magazin gündemine bomba gibi düşen bu dolandırıcılık vakasıyla ilgili Şahinkaya'nın bir açıklama yapıp yapmayacağı ise merak edildi.
NİLPERİ ŞAHİNKAYA KİMDİR?
Diplomat olan babasının görevi nedeniyle Senegal'de doğan Nilperi Şahinkaya, ilkokul eğitimini Paris'te, ortaokul eğitimini Bern'de tamamladı. Annesi ona Nil adını koymak istemiştir fakat dedesi gördüğü bir rüya üzerine adına "peri"nin eklenmesini istemiş ve bu sayede adı Nilperi olmuştur.
2003 yılında Ankara'ya yerleşip 2006'da Charles de Gaulle Fransız Lisesini bitirdi ve 2006-2010 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde okudu. Çok ülke gezmesinde babasının rolü büyüktür çünkü babası bir diplomattır.
Babası Salim Levent Şahinkaya'dır. Okul yıllarında Deniz Yıldızı adlı dizide rol aldı. Üniversiteden, Yüksek Şeref Listesine girerek mezun oldu.
2010'un Haziran ayında Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisine seçilerek İstanbul'a yerleşti. Öyle Bir Geçer Zaman ki'de canlandırdığı Mesude karakteri ardından Kayıp dizisinde Defne ve Sedef karakterlerine hayat verdi.
2017 Ocak ayında ise Ay Yapım tarafından, Çağrı Vila Lostuvalı yönetmenliğinde atv'de yayınlanan, başrollerini Kerem Bürsin ve Leyla Lydia Tuğutlu'nun paylaştığı Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde Aslı karakterini canlandırdı.