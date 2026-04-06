Engin Çağlar’ın hayatını kaybetmişti! Kazadan 5 ay sonra yapıldı

Usta oyuncu Engin Çağlar, Şişli’de bulunan Abide-i Hürriyet Caddesi'nde karşıdan karşıya geçerken motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından bölgedeki risk gündeme gelirken, 5 ay sonra olay yerine yaya geçidi yapıldı.

Engin Çağlar, 1 Kasım 2025'te Şişli'de karşıdan karşıya geçerken bir motosikletlinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, bölgede uzun süredir dile getirilen trafik güvenliği sorunlarını yeniden gündeme taşıdı.

Kazanın ardından Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, söz konusu noktanın üç ayrı trafik akışının kesiştiği riskli bir alan olduğuna dikkat çekti. Tezel, ayrıca bölgenin moto-kuryelerin yoğun olarak kullandığı bir güzergâh olduğunu belirterek trafik ışığı veya yaya geçidi ihtiyacını vurguladı.

O YOL ARTIK YAYA GEÇİDİ

Kazadan sonraki süreçte bölgede trafik düzenlemesi yapılması yönünde tartışmalar sürerken, yaklaşık 5 ay sonra Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Özellikle yaşlılar ve öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu caddede sık sık kazaların yaşandığı biliniyordu.

Son düzenlemeyle birlikte Engin Çağlar'ın hayatını kaybettiği noktaya yaya geçidi yapıldı. Bölge sakinleri alınan önlemi olumlu karşıladı.