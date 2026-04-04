Yonca Evcimik’ten yeni nesil şarkıcılara olay gönderme

Türk pop müziğinin ikonik ismi Yonca Evcimik, "Abone", "Bandıra Bandıra" ve "8.15 Vapuru" gibi unutulmaz hitlerini bu kez "Yonca'nın 90'lar Ekspresi" adlı kabare şovuyla sahneye taşıdı.

İstanbul Fişekhane'de gerçekleşen prömiyerde nostalji rüzgarları eserken, ünlü sanatçının genç meslektaşlarına yönelik sözleri geceye damga vurdu.

GENÇ ŞARKICILARA TAŞ ATTI

Gösteri sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sanatçı, günümüz müzik piyasasını ve 90'lı yıllara olan yoğun ilgiyi şu sözlerle değerlendirdi:

"Yeni çıkan sanatçı arkadaşlar mı, yoksa yapılan şarkılar mı dinleyiciyi tatmin etmiyor bilmiyorum ama 90'lı yıllara ciddi bir dönüş söz konusu. Eskisinden daha çok kıymetimiz bilinmeye başlandı. Yeni arkadaşlar ne yapıyorlarsa devam etsinler."