Yonca Evcimik’ten yeni nesil şarkıcılara olay gönderme
"Yonca’nın 90’lar Ekspresi" adlı kabare şovunun prömiyerini gerçekleştiren Yonca Evcimik günümüz müziğine ve genç sanatçılara yönelik "Eskisinden daha çok kıymetimiz biliniyor" sözleriyle müzik dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Türk pop müziğinin ikonik ismi Yonca Evcimik, "Abone", "Bandıra Bandıra" ve "8.15 Vapuru" gibi unutulmaz hitlerini bu kez "Yonca'nın 90'lar Ekspresi" adlı kabare şovuyla sahneye taşıdı.
İstanbul Fişekhane'de gerçekleşen prömiyerde nostalji rüzgarları eserken, ünlü sanatçının genç meslektaşlarına yönelik sözleri geceye damga vurdu.
GENÇ ŞARKICILARA TAŞ ATTI
Gösteri sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sanatçı, günümüz müzik piyasasını ve 90'lı yıllara olan yoğun ilgiyi şu sözlerle değerlendirdi:
"Yeni çıkan sanatçı arkadaşlar mı, yoksa yapılan şarkılar mı dinleyiciyi tatmin etmiyor bilmiyorum ama 90'lı yıllara ciddi bir dönüş söz konusu. Eskisinden daha çok kıymetimiz bilinmeye başlandı. Yeni arkadaşlar ne yapıyorlarsa devam etsinler."
KİM DER Kİ 62 YAŞINDA
Bir döneme damga vuran Çılgın Bediş dizisiyle hafızalara kazınan ve 1994-1997 yılları arasında Harun Özakıncı ile evli kalan 62 yaşındaki sanatçı, hem enerjisi hem de güzelliğiyle yıllara meydan okuyor.