Nehir Erdoğan yıllar sonra ilk kez açıkladı: Yanlışlıkla evlendik

Yabancı Damat dizisinden görüntü

"TÜKENMİŞLİK SENDROMU YAŞADIM"

Bu samimi itiraf, sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi. Son olarak Maslak'ta düzenlenen bir basın toplantısında objektiflere yansıyan oyuncu, bir dönem tükenmişlik sendromu yaşadığını itiraf etmişti:

"Biraz yüklendik kendimize. Yıllarca 'Ben çıkamıyorum rolümden' diye gezdim. Bir dönem haftanın 12 günü çalıştığım zamanlar oldu! Oyunculuk haftanın 7 günü yapılmaması gereken bir meslek. İşin psikolojisinin dersi de okullara eklenmeli. Bana arkadaşlarım 'Doktora gözük, çünkü bu tükenmişlik sendromu' dediler. Maalesef, günümüz koşullarında koşuştururken bu tarz şeyleri yaşayabiliyoruz."