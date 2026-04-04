Nehir Erdoğan yıllar sonra ilk kez açıkladı: Yanlışlıkla evlendik
Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından 'Yabancı Damat' dizisinde canlandırdığı Nazlı karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Nehir Erdoğan, hem özel hayatına hem de mesleki geçmişine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
2014 yılında başrolünde yer aldığı 'Silsile' filminin setinde tanıştığı görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil ile sadece 6 ay içinde nikah masasına oturan Erdoğan, ardından Fransa'ya yerleşmişti. Eşinin Türkiye'ye dönme kararı almasına öfkelenen güzel oyuncu, aralık ayında ise mahkemeye başvurarak boşanmıştı.
Ünlü oyuncu, Saba Tümer'in programında biten evliliği hakkında şaşırtan bir itirafta bulundu:
"Çok iyi arkadaş olmamız gerekirken yanlışlıkla evlenmişiz. İki yıl olduğu için 'Ben evlenmiş miydim?' falan diyordum. Fakat o kadar iyi işler yapıyor ki. Hatırlıyorum böylece"