Nehir Erdoğan yıllar sonra ilk kez açıkladı: Yanlışlıkla evlendik

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından 'Yabancı Damat' dizisinde canlandırdığı Nazlı karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Nehir Erdoğan, hem özel hayatına hem de mesleki geçmişine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

2014 yılında başrolünde yer aldığı 'Silsile' filminin setinde tanıştığı görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil ile sadece 6 ay içinde nikah masasına oturan Erdoğan, ardından Fransa'ya yerleşmişti. Eşinin Türkiye'ye dönme kararı almasına öfkelenen güzel oyuncu, aralık ayında ise mahkemeye başvurarak boşanmıştı.

"YANLIŞLIKLA EVLENMİŞİZ"

Ünlü oyuncu, Saba Tümer'in programında biten evliliği hakkında şaşırtan bir itirafta bulundu:

"Çok iyi arkadaş olmamız gerekirken yanlışlıkla evlenmişiz. İki yıl olduğu için 'Ben evlenmiş miydim?' falan diyordum. Fakat o kadar iyi işler yapıyor ki. Hatırlıyorum böylece"

"TÜKENMİŞLİK SENDROMU YAŞADIM"

Bu samimi itiraf, sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi. Son olarak Maslak'ta düzenlenen bir basın toplantısında objektiflere yansıyan oyuncu, bir dönem tükenmişlik sendromu yaşadığını itiraf etmişti:

"Biraz yüklendik kendimize. Yıllarca 'Ben çıkamıyorum rolümden' diye gezdim. Bir dönem haftanın 12 günü çalıştığım zamanlar oldu! Oyunculuk haftanın 7 günü yapılmaması gereken bir meslek. İşin psikolojisinin dersi de okullara eklenmeli. Bana arkadaşlarım 'Doktora gözük, çünkü bu tükenmişlik sendromu' dediler. Maalesef, günümüz koşullarında koşuştururken bu tarz şeyleri yaşayabiliyoruz."

Özgür Çevik ile başrolü paylaştığı ve 2004 yılında başlayan Yabancı Damat dizisindeki performansıyla devleşen Erdoğan, aradan geçen 20 yıla rağmen hala "Nazlı" olarak anılmaya devam ediyor. Sosyal medyada aktif olan oyuncu, hem nostaljik paylaşımları hem de hayata dair duruşuyla takipçilerinden tam not alıyor.

