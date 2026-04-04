Melisa Vargas ve Zehra Güneş birbirlerini sildi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başarılarında kilit rol oynayan, saha dışındaki eğlenceli halleriyle "ayrılmaz ikili" imajı çizen Zehra Güneş ve Melissa Vargas, sosyal medyada birbirlerini sildi. Yakın dostların bu hamlesi "aralarında bir kriz mi yaşandı?" sorusunu gündeme getirdi.
Filenin Sultanları'nın ayrılmaz ikilisi olarak bilinen Zehra Güneş ve Melissa Vargas cephesinde yaşanan flaş gelişme, voleybol camiasında şok etkisi yarattı.
ARALARINDA KRİZ Mİ YAŞANDI?
Saha dışındaki samimi ve neşeli halleriyle de dikkat çeken ikili, Instagram'da birbirlerini takipten çıkardı. Sosyal medyada kısa sürede fark edilen bu hamle, ikilinin hayranlarını ayağa kaldırdı.
Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen, her fırsatta birbirlerine olan desteklerini dile getiren Güneş ve Vargas'ın neden böyle bir karar aldığı ise gizemini koruyor.
Sosyal medya platformlarında "Filenin Sultanları'na nazar değdi" yorumları yapılırken, gözler her iki sporcunun yapacağı olası açıklamalara çevrildi.