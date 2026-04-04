Adını Feriha Koydum'un yıldızı Ceyda Ateş'ten 5 yeni proje

"Adını Feriha Koydum" dizisinde canlandırdığı "Hande" karakteriyle gönüllerde taht kuran Ceyda Ateş, Amerika’daki uzun arasının ardından müjdeyi verdi. Ünlü oyuncu, tam 5 yeni proje ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Bir dönemin en popüler oyuncularından biri olan Ceyda Ateş, 2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy ile evlenerek Florida'ya yerleşmiş, 2020 yılında kızı Talia'yı kucağına alarak annelik heyecanı yaşamıştı. Ceyda Ateş'ten Şamdan Plus'a özel röportaj

"3 FİLM VE 2 DİZİYLE MESLEĞİNE DÖNÜYOR" Uzun süredir vaktinin tamamını ailesine ve kızına ayıran Ateş'ten sevindiren haber geldi. İstanbul ziyareti sırasında Şamdan Plus'a özel açıklamalarda bulunan güzel oyuncu, işine olan özlemini projeleriyle dindirdiğini belirtti. Kaynak: Instagram

Ceyda Ateş'in yeni projesinin detaylarını SABAH yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşesinde kaleme aldı: "Evlendikten sonra Amerika'ya taşınıp bir de anne olunca mesleğine ara veren Ceyda, işine geri döndüğünü müjdeledi. Hem de üç film ve iki diziyle... Evet, yanlış okumadınız, Ceyda üç sinema filmi çekmiş ve üstelik birinde ortak yapımcılık görevini de üstlenmiş. Filmleri yakında vizyona girecekmiş. Bir de dijital kanallar için iki dizide rol alıyormuş. Ceyda Ateş'in kızı Talia ve eşi Buğra Toplusoy