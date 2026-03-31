'Kuzeyin Oğlu’ndan geriye kalan boşluk: Selma Konak’tan yürek yakan paylaşım

Volkan Konak'ın vefatının ardından, 2019 yılında Almanya'da verdiği bir konserdeki sözleri adeta bir vasiyet gibi hafızalara kazınmıştı. Ünlü sanatçı o konserde, "Allah'tan annemin sülalesine çekmişim, onlar uzun yaşıyor. Baba tarafına uysak 58'de öldük" ifadelerini kullanmıştı. Konak, tam da söylediği yaşta, 58 yaşında aramızdan ayrıldı.

Konak, için Maçka ilçesinde bir anma programı düzenlendi. Düzenlenen anma törenine Volkan Konak'ın ailesi, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, sevenleri ve hemşerileri katıldı.

"SEN HALA KALBİMDE YAŞIYORSUN"

Hayat arkadaşı Selma Konak, birinci yıl dönümü vesilesiyle yaptığı paylaşımda, "Canım Volkan'ım, sensiz koskoca bir yıl geçti. Sızın hala kalbimde. Seninle beraber olmak, bir ömre sığmayacak kadar kıymetliydi. Kaybetmek ise kelimelere sığmayacak kadar zor. Ama biliyorum ki sen , her sözünde, her şarkında ve her hatıranda yaşamaya devam edeceksin. Yokluğun hala aynı ağırlıkta. Seni çok özledim diyerek" duygularını dile getirdi.

"Cerrahpaşa", "Mimoza Çiçeğim" ve "Efulim" gibi unutulmaz eserlere imza atan Volkan Konak, Karadeniz müziğini evrensel formlarla buluşturan özgün tarzıyla Türk müziğinde silinmez bir iz bıraktı.