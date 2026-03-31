'Kuzeyin Oğlu’ndan geriye kalan boşluk: Selma Konak’tan yürek yakan paylaşım
Karadeniz müziğinin efsane ismi, "Kuzeyin Oğlu" lakaplı Volkan Konak’ın aramızdan ayrılışının üzerinden tam bir yıl geçti. 31 Mart 2025 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sahne aldığı sırada kalp krizi geçirerek 58 yaşında hayata gözlerini yuman sanatçı, vefatının birinci yıl dönümünde sevenleri tarafından özlemle anılıyor.
Volkan Konak'ın vefatının ardından, 2019 yılında Almanya'da verdiği bir konserdeki sözleri adeta bir vasiyet gibi hafızalara kazınmıştı. Ünlü sanatçı o konserde, "Allah'tan annemin sülalesine çekmişim, onlar uzun yaşıyor. Baba tarafına uysak 58'de öldük" ifadelerini kullanmıştı. Konak, tam da söylediği yaşta, 58 yaşında aramızdan ayrıldı.
Sanatçı, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde son yolculuğuna uğurlanmış ve vasiyeti doğrultusunda babasının kabri yanındaki bir ceviz ağacının altına defnedilmişti.
Konak, için Maçka ilçesinde bir anma programı düzenlendi. Düzenlenen anma törenine Volkan Konak'ın ailesi, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, sevenleri ve hemşerileri katıldı.
Maçka ilçe merkezinde toplanan kalabalık, saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrası, sanatçının türküleri ve şiirlerini okuyarak Volkan Konak'ın mezarına ulaştı. Anma töreninde mezar başında dualar edildi, karanfiller bırakıldı.
"SEN HALA KALBİMDE YAŞIYORSUN"
Hayat arkadaşı Selma Konak, birinci yıl dönümü vesilesiyle yaptığı paylaşımda, "Canım Volkan'ım, sensiz koskoca bir yıl geçti. Sızın hala kalbimde. Seninle beraber olmak, bir ömre sığmayacak kadar kıymetliydi. Kaybetmek ise kelimelere sığmayacak kadar zor. Ama biliyorum ki sen , her sözünde, her şarkında ve her hatıranda yaşamaya devam edeceksin. Yokluğun hala aynı ağırlıkta. Seni çok özledim diyerek" duygularını dile getirdi.
"Cerrahpaşa", "Mimoza Çiçeğim" ve "Efulim" gibi unutulmaz eserlere imza atan Volkan Konak, Karadeniz müziğini evrensel formlarla buluşturan özgün tarzıyla Türk müziğinde silinmez bir iz bıraktı.