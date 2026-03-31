Kuşum Aydın'dan operasyon sonrası yeni paylaşım: Deforme olan yüzü toparlandı

Hatalı estetiklerin gölgesinden kurtulmaya çalışan Kuşum Aydın'ın bu değişimi, kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu.

KUŞUM AYDIN KİMDİR?

Asıl adı Muharrem Aydın Uğurlular olan ve Kuşum Aydın lakabıyla anılan sanatçı, 1 Temmuz 1966 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Türk şarkıcı, söz yazarı ve sunucu olarak biliniyor.



1998 yılında çıkardığı Mutlu Yıllar Kuşum adlı albümünün ardından aldığı Kuşum Aydın lakabının yanı sıra, Papyon Aydın ve Şeker Aydın olarak da bilinmektedir.

Yükseköğrenimini yapmak için Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Cam Bölümüne giren Aydın Uğurlular, daha sonra Tekstil Sanatları Bölümüne geçerek buradan mezun oldu. Ardından, yönetici olma idealiyle İstanbul Üniversitesi'nde işletme iktisadı eğitimi aldı.

Müzik yaşamına stüdyolarda vokallik yaparak atılan Aydın Uğurlular, kariyerini kulüp sahnelerinde devam ettirdi. Sunduğu sabah ve öğle kuşağı televizyon programlarıyla popülerliğini artıran şarkıcı, bu sırada çıkardığı albümlerle de ses getiren çalışmalara imza attı.