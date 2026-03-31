Davetsiz misafirle vedalaşma vakti! Ece Vahapoğlu'ndan sevindiren haber
Ünlü sunucu, yazar ve yoga eğitmeni Ece Vahapoğlu, yaklaşık 7 aydır sürdürdüğü rektum kanseri mücadelesinde sona yaklaştığını duyurdu. Sağlıklı yaşam tarzıyla tanınan ve hastalığını büyük bir metanetle göğüsleyen Vahapoğlu, katıldığı bir ödül töreninde sevenlerine müjdeyi verdi.
Hastalık sürecini büyük bir metanetle yöneten Vahapoğlu, geçtiğimiz günlerde "davetsiz misafir" olarak adlandırdığı tümörden kurtulmak için ameliyat masasına yatmıştı. Aslında Aralık ayı sonunda yapılması planlanan operasyon, ünlü sunucunun geçirdiği ağır soğuk algınlığı nedeniyle doktorlar tarafından ertelenmişti.
"HİÇ AKLIMA GELMEZDİ"
Son olarak bir ödül töreninde kürsüye çıkan Ece Vahapoğlu, hastalığın kendisi için de büyük bir sürpriz olduğunu şu sözlerle ifade etti:
"7 aydır süren rektum kanseri tedavim tamamlanmak üzere. Hiç aklıma gelmezdi böyle bir hastalıkla anılacağım ama hayat bir anda sürprizlerle dolu olabiliyor. Çok şükür ki geçti."
TEDAVİ SÜRECİNDE SON VİRAJ
Sağlıklı yaşam ve spor kimliğiyle tanınan yazar, hastalığa karşı verdiği savaşta son aşamaya geldiğini belirtti. Tedavi takvimine dair detayları paylaşan Vahapoğlu, sadece bir kemoterapi seansının kaldığını duyurarak, "Sayılı gün çabuk geçiyor" dedi.
Henüz 4 gün önce kemoterapi almış olmasına rağmen enerjisiyle dikkat çeken ünlü sunucu, bu zorlu süreci azmi ve pozitif tavrıyla geride bırakmaya hazırlanıyor.
Hastalık: Rektum Kanseri
Tedavi Süresi: 7 Ay
Güncel Durum: Ameliyat başarılı geçti, son 1 kemoterapi kaldı.
Rektum Kanseri:Kalın bağırsağın anüse yakın son 12-15 cm'lik bölümü olan rektumda gelişen, genellikle poliplerden köken alan kötü huylu tümörlerdir. Kolorektal kanserler grubunda yer alan bu hastalık, dışkıda kan, tuvalet alışkanlığında değişiklik ve karın ağrısı gibi belirtilerle kendini gösterir. Erken teşhisle tedavi edilebilir.