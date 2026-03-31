Davetsiz misafirle vedalaşma vakti! Ece Vahapoğlu'ndan sevindiren haber

Hastalık sürecini büyük bir metanetle yöneten Vahapoğlu, geçtiğimiz günlerde "davetsiz misafir" olarak adlandırdığı tümörden kurtulmak için ameliyat masasına yatmıştı. Aslında Aralık ayı sonunda yapılması planlanan operasyon, ünlü sunucunun geçirdiği ağır soğuk algınlığı nedeniyle doktorlar tarafından ertelenmişti.

"HİÇ AKLIMA GELMEZDİ"

Son olarak bir ödül töreninde kürsüye çıkan Ece Vahapoğlu, hastalığın kendisi için de büyük bir sürpriz olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"7 aydır süren rektum kanseri tedavim tamamlanmak üzere. Hiç aklıma gelmezdi böyle bir hastalıkla anılacağım ama hayat bir anda sürprizlerle dolu olabiliyor. Çok şükür ki geçti."

Ece Vahapoğlu kanserle savaşıyor