18 yıllık evlilik tazminatsız bitti: Güzide Duran'a bir şok daha! Çocukların velayeti...
1996 Best Model of Türkiye birincisi Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy’un 18 yıllık birlikteliği tek celsede sona erdi. Mahkeme, ünlü mankeni 'kusurlu taraf' olarak belirledi ve iki çocuğun velayetini babaya verdi. İşte 15 dakikada biten davanın tüm detayları...
Fikret Orman ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy'un boşanma davası karara bağlandı.İstanbul'da görülen karar duruşmasına taraflar katılmazken, ünlü ismi ve eski eşini avukatları temsil etti.
VELAYET BABAYA VERİLDİ
Gizlilik kararı nedeniyle basına kapalı gerçekleştirilen duruşma sadece 15 dakika sürdü. Davanın en dikkat çeken detayı ise çocukların velayeti ve tazminat süreci oldu. Mahkeme, çiftin 17 ve 14 yaşlarındaki iki çocuğunun velayetini baba Adnan Aksoy'a verdi.
AVUKATI DUYURDU
Duran'ın avukatı; "Güzide Duran artık resmen boşanmış bir kadındır" diyerek haberi duyurdu. Olası bir itiraz durumunda davanın devam edeceği ifade edildi.
"KUSURLU TARAF" GÜZİDE DURAN
Öte yandan, boşanma sürecinde Güzide Duran'ın "kusurlu taraf" olarak belirlenmesi üzerine, Adnan Aksoy'un eski eşine nafaka ödememesine hükmedildi.