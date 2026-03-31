Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
18 yıllık evlilik tazminatsız bitti: Güzide Duran'a bir şok daha! Çocukların velayeti...

1996 Best Model of Türkiye birincisi Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy’un 18 yıllık birlikteliği tek celsede sona erdi. Mahkeme, ünlü mankeni 'kusurlu taraf' olarak belirledi ve iki çocuğun velayetini babaya verdi. İşte 15 dakikada biten davanın tüm detayları...

Fikret Orman ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy'un boşanma davası karara bağlandı.İstanbul'da görülen karar duruşmasına taraflar katılmazken, ünlü ismi ve eski eşini avukatları temsil etti.

VELAYET BABAYA VERİLDİ

Gizlilik kararı nedeniyle basına kapalı gerçekleştirilen duruşma sadece 15 dakika sürdü. Davanın en dikkat çeken detayı ise çocukların velayeti ve tazminat süreci oldu. Mahkeme, çiftin 17 ve 14 yaşlarındaki iki çocuğunun velayetini baba Adnan Aksoy'a verdi.

AVUKATI DUYURDU

Duran'ın avukatı; "Güzide Duran artık resmen boşanmış bir kadındır" diyerek haberi duyurdu. Olası bir itiraz durumunda davanın devam edeceği ifade edildi.

"KUSURLU TARAF" GÜZİDE DURAN

Öte yandan, boşanma sürecinde Güzide Duran'ın "kusurlu taraf" olarak belirlenmesi üzerine, Adnan Aksoy'un eski eşine nafaka ödememesine hükmedildi.

Adnan Aksoy sosyal medya hesabından avukatının açıklamasını paylaştı. Aksoy'un avukatı boşanma davasının sonucunu şu şekilde açıkladı:

"Adnan Aksoy ve Güzide Duran arasındaki boşanma davası bu sabah karar bağlandı. Mahkeme zina sebebiyle Adnan Aksoy'un Güzide Duran aleyhine açtığı zina davasının kabulüne ve zina nedeniyle boşanmalarına, Güzide Duran'ın Adnan Aksoy'a maddi ve manevi tazminat ödemesine, çocuklarının velayetinin Adnan Aksoy'a verilmesine karar verdi. Ayrıca Güzide Duran'ın açmış olduğu davanın tazminat, nafaka ve diğer hususlar yönünden reddine karar verilmiştir. Mahkeme kararı açık seçik ortada iken ve zina davasını müvekkilim kazanmışken bu konuda kamuoyunu bariz bir şekilde yanıltmaya yönelik karşı tarafın avukatının ifadeleri şok etkisi yaratmıştır. Karşı tarafın yaptığı gibi mahkeme kararının kasten yanlış açıklanması, TCK 217/A kapsamında suçtur ve bu gerçek dışı açıklamaya yönelik müvekkilimin yasal haklarını korumak amacıyla gerekli hukuki başvurular ivedilikle yapılacaktır."

"EDEN BULUR ZAMANLA"

Güzide Duran da sosyal medya hesabından günün sözü notuyla bir paylaşımda bulundu:

"Üzülme. Eden bulur zamanla. Sana yapılan her bir haksızlığın karşılığını fazlasıyla alırsın. Sabret. İnsanı dara düşüreni Allah bir gram mutluluğa muhtaç bırakır."

NELER OLMUŞTU?

Bir dönem podyumların en aranan isimlerinden olan Güzide Duran ve Adnan Aksoy, 16 yılı evli olmak üzere toplam 18 yıldır birlikteydi. Son yıllarda yaşadıkları fikir ayrılıkları ve şiddetli geçimsizlik iddialarıyla gündeme gelen çift, 2 yıl önce boşanma kararı almış ancak çekişmeli süreç davanın uzamasına neden olmuştu. Bu kararla birlikte, magazin dünyasının bir dönemi daha resmen kapanmış oldu.

