Yapay zekâ reklamı kriz çıkardı: Ferhan Şensoy ve Nejat Uygur’un ailesi isyan etti

Hayatını kaybeden sanatçılar: Ferhan Şensoy (31 Ağustos 2021) - Nejat Uygur (18 Kasım 2013)

Sabah yazarı Ömer Karahan, konuyu köşesine taşıyarak dijital dünyanın yeni sorunsalına parmak bastı: "Bir insan öldükten sonra bile rızası olmadan 'çalıştırılabilir' mi?"

"ÖLEN ÜNLÜLERİ YAPAY ZEKAYLA REKLAM YÜZÜ YAPTILAR"

"Artık bir insanın hayatta olması gerekmiyor; yüzü, sesi, mimikleri veri olarak bir yerde duruyorsa, yeniden "Var edilebiliyor." Üstelik bu yeni varoluş, çoğu zaman bir reklam kuşağına sığacak kadar kısa ve ticari... Son tartışmaların merkezinde de tam olarak bu var: Vefat etmiş ünlü isimlerin yapay zekâ ile yeniden üretilerek reklamlarda kullanılması.



Geçtiğimiz bayramda yayınlanan bir bayram tebriği videosunda Nejat Uygur ve Ferhan Şensoy başta olmak üzere birçok vefat eden ünlü ismin yapay zeka ile videosu yayınlandı. Online bir bilet satış platformunun yaptığı videoya ailelerin isyanı ise son derece anlaşılır. Çünkü burada yalnızca bir teknolojik ilerleme değil, aynı zamanda etik bir kırılma söz konusu. Bir insanın sesi, yüzü ve kimliği; artık onun hayatta olup olmamasından bağımsız şekilde ticari bir meta haline getirilebiliyor.



Sorulması gereken soru basit ama sarsıcı: Bir insan öldükten sonra bile rızası olmadan "çalıştırılabilir" mi? Yapay zeka ile üretilen bu içerikler, ilk bakışta nostaljik ya da etkileyici görünebilir. Ancak işin özünde, kişinin hatırasına ve mirasına yönelik ciddi bir müdahale var. Üstelik bu müdahale, çoğu zaman ticari kazanç amacıyla yapılıyor.



Hayatta olmayan birinin onay verme ihtimali yokken, bu boşluk "teknoloji mümkün kılıyor" gerekçesiyle dolduruluyor. Ailelerin hukuki mücadele başlatma kararı bu yüzden önemli. Bu, geçmişi koruma refleksi değil; geleceği şekillendirme çabası. Çünkü mesele birkaç ünlü isimle sınırlı değil. Dijital dünyada iz bırakan herkes, potansiyel bir 'yeniden üretim' malzemesi haline gelmiş durumda. "