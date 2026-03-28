Yapay zekâ reklamı kriz çıkardı: Ferhan Şensoy ve Nejat Uygur’un ailesi isyan etti
Bir bilet platformunun bayram tebriği için Nejat Uygur ve Ferhan Şensoy gibi vefat eden usta isimleri yapay zekayla canlandırması, büyük tartışma yarattı. Sanatçı ailelerinin sert tepki gösterdiği videolar, dijital dünyada etik sınırların yeniden tartışılmasına neden oldu.
Bir bilet platformunun Ramazan Bayramı için hazırladığı "yapay zeka" destekli tebrik videosu, teknoloji dünyası ile etik değerleri karşı karşıya getirdi. . Nejat Uygur ve Ferhan Şensoy gibi ebediyete intikal eden dev isimlerin dijital ortamda "canlandırılması", ailelerin sert tepkisiyle bir "etik kırılmaya" dönüştü.
"BABAM BU KELİMELERİ Mİ SEÇERDİ?"
Videonun yayınlanmasının ardından ilk tepki Ferhan Şensoy'un kızlarından geldi. Derya Şensoy, babasının dijital bir kurguyla selfie çekerken gösterilmesine şu sözlerle sitem etti:
"Babam acaba hiç eline telefon alıp selfie çekti mi? Bir cümle kuracak olsa bu kelimeleri mi seçerdi?"
Müjgan Ferhan Şensoy ise durumun masum bir tebrikten öte, kişiliklerin içini boşaltan ticari bir hamle olduğunu savundu.
Şensoy, "Yüzlerinde anlamsız gülüşlerle kimliksiz cümleler söyletiliyor. Bu, gidenlerin hatırasını, kalanların duygularını istismar etmektir," diyerek hukuki sürecin sinyalini verdi.