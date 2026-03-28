Sinem Kobal'dan A.B.İ. itirafı: "Müthiş bir enerji yakaladılar"
Uzun süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu Sinem Kobal, geçtiğimiz gün bir tiyatro oyunu çıkışında objektiflere yansıdı. Kobal, hem yeni projeleri hem de eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun rol aldığı dizi hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu.
2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren; 2020'de Lalin, 2022'de ise Leyla ismini verdikleri kızlarını kucağına alarak annelik heyecanını yaşayan Sinem Kobal, bir süredir ekranlardan uzak kalarak vaktini çocuklarına ayırıyor. Güzel oyuncu, geçtiğimiz gün bir tiyatro çıkışı objektiflere yansıdı ve hayranlarını heyecanlandıran açıklamalarda bulundu.
"SEÇİCİ DAVRANIYORUM"
TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre; Projeler konusunda oldukça titiz davrandığını belirten Sinem Kobal, ekranlara dönmek için doğru hikayeyi beklediğini ifade etti. Kobal, "Sevenlerimin beni özlediğini hissediyorum. Güzel bir hikayeyle, içime sinen bir projeyle yeniden ekranda olmak istiyorum" diyerek hayranlarına müjdeyi verdi.
A.B.İ.'NİN SIKI TAKİPÇİSİ
atv ekranlarında reyting rekorları kıran "A.B.İ." dizisi hakkında da konuşan ünlü oyuncu, dizinin fanlarından biri olduğunu itiraf etti.