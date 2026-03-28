Sinem Kobal'dan A.B.İ. itirafı: "Müthiş bir enerji yakaladılar"

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Sinem Kobal'dan A.B.İ. itirafı: "Müthiş bir enerji yakaladılar"

Uzun süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu Sinem Kobal, geçtiğimiz gün bir tiyatro oyunu çıkışında objektiflere yansıdı. Kobal, hem yeni projeleri hem de eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun rol aldığı dizi hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu.

2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren; 2020'de Lalin, 2022'de ise Leyla ismini verdikleri kızlarını kucağına alarak annelik heyecanını yaşayan Sinem Kobal, bir süredir ekranlardan uzak kalarak vaktini çocuklarına ayırıyor. Güzel oyuncu, geçtiğimiz gün bir tiyatro çıkışı objektiflere yansıdı ve hayranlarını heyecanlandıran açıklamalarda bulundu.

"SEÇİCİ DAVRANIYORUM"

TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre; Projeler konusunda oldukça titiz davrandığını belirten Sinem Kobal, ekranlara dönmek için doğru hikayeyi beklediğini ifade etti. Kobal, "Sevenlerimin beni özlediğini hissediyorum. Güzel bir hikayeyle, içime sinen bir projeyle yeniden ekranda olmak istiyorum" diyerek hayranlarına müjdeyi verdi.

A.B.İ.'NİN SIKI TAKİPÇİSİ

atv ekranlarında reyting rekorları kıran "A.B.İ." dizisi hakkında da konuşan ünlü oyuncu, dizinin fanlarından biri olduğunu itiraf etti.

Eşi Kenan İmirzalıoğlu ve partneri Afra Saraçoğlu'nun uyumuna övgüler yağdıran Kobal, şu ifadeleri kullandı:

"Kenan da Afra da çok iyi... Oyunculuklarını çok beğeniyorum. Bence müthiş bir enerji yakaladılar."

Sinem Kobal'dan A.B.İ. itirafı: "Müthiş bir enerji yakaladılar" - 4

EŞİYLE AYNI PROJEDE YER ALACAK MI?

Magazin dünyasında merak edilen "Kenan İmirzalıoğlu ile partner olur musunuz?" sorusuna da açık kapı bırakan Kobal, "Bu tamamen hikayeye bağlı... Bizi bir araya getirecek doğru bir proje olursa neden olmasın" diyerek gelecekteki olası bir iş birliğinin sinyalini verdi.

