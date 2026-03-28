Okan Kurt’tan Demet Akalın’a "minik" teşekkür

Uzun süredir sıkı bir kamp programı uygulayan ve vücut geliştirme disipliniyle fiziğini baştan aşağı yenileyen Okan Kurt, jüri karşısına çıktı. Milli takım seçmeleri için ter döken Okan Kurt'u, eşi Demet Akalın bir an olsun yalnız bırakmadı.

Tribündeki yerini alan ünlü popçu, eşinin performansı sırasında adeta yerinde duramadı. Hazırlık sürecinde sosyal medya üzerinden eşine "Sen bir eve gel bakalım" diyerek esprili takılan Akalın, yarışma günü ise en büyük destekçi olarak oradaydı.

Kaynak: Instagram

"SENİ SEVİYORUM MİNİK"

Yarışma heyecanının ardından sessizliğini bozan Okan Kurt, Instagram hesabı üzerinden kalpleri ısıtan bir paylaşım yaptı.Hazırlık sürecindeki zorluklara ve kamp döneminin ağırlığına dikkat çeken Kurt, eşinin emeğini şu sözlerle onurlandırdı:

"Başta her anımda yanımda olan ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, en zor anımda senin çok büyük emeğin var. 'Seni ben kendim yarışmaya götüreceğim' diyen karıma çok teşekkür ediyorum. Seni seviyorum MİNİK..."