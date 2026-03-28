Cengiz Kurtoğlu'ndan sağlık durumuyla ilgili açıklama
Arabesk müziğin efane ismi Cengiz Kurtoğlu, yaşadığı ani rahatsızlık sonrası kaldırıldığı hastanede iki damarının tıkalı olduğunun tespit edilmesiyle sevenlerini korkuttu. Başarılı bir operasyonla kalbine stent takılan Kurtoğlu’ndan ilk açıklama geldi.
"Hain Geceler", "Duyanlara Duymayanlara", "Yorgun Yıllarım", "Duvardaki Resim" gibi şarkılarıyla tanınan arabesk fantezi müziğin sevilen ismi Cengiz Kurtoğlu, sevenlerini korkuttu.
66 yaşındaki ünlü ismin burun kanaması şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı ve yapılan tetkikler sonrası iki damarının tıkalı olduğunun ortaya çıktı.
DAMARLARINDAN BİRİNE STENT TAKILDI
Damarlarından birine stent takılan Cengiz Kurtoğlu'nun diğer damarına bir ay sonra müdahale edileceği ve genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yaşadığı sağlık problemi nedeniyle Kurtoğlu'nun bu akşamki sahne programının iptal edildiği de duyuruldu.
Tüm bu yaşananlar sonrası Cengiz Kurtoğlu'ndan açıklama geldi. Üç çocuk babası Kurtoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama ile sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
ÜNLÜ İSİMDEN HABER VAR
Cengiz Kurtoğlu açıklamasında "Sağlık durumum gayet iyi. Hepinizin içi rahat olsun" dedi. Bu süreçte kendisine destek olan herkese teşekkür etmeyi ihmal etmeyen ünlü sanatçı, "Geçirdiğim ufak bir rahatsızlıktan dolayı geçici süre aranızda olamadım. En kısa zamanda sahnelere geri döneceğim" ifadelerini kullandı.