Cansever'den haber var: İlik nakli sonrası menajerinden açıklama
Arabesk müziğin ünlü ismi Cansever bir süredir lösemiyle savaşıyor. Perşembe günü kritik bir nakil operasyonu geçiren Cansever'in son sağlık durumu menajeri Erhan Arı tarafından açıklandı.
Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve hayranlarını derin bir üzüntüye boğan ünlü şarkıcı Cansever'in tedavi sürecinde kritik bir eşik aşıldı. Kan kanseri (lösemi) teşhisi konulan sanatçıdan beklenen haber geldi.
İLİK NAKLİ GERÇEKLEŞTİ
Lösemi ile mücadelesinde uygun donörün bulunmasıyla birlikte tedavi süreci hızlanan Cansever, 26 Mart Perşembe günü Almanya'da ameliyat masasına yattı. Hayranlarının dualarla beklediği ilik nakli operasyonu, uzman doktorların gözetiminde başarıyla tamamlandı.
MENAJERİ SON DURUMU PAYLAŞTI: DURUMU STABİL
Sanatçının menajeri Erhan Arı, operasyon sonrası yaptığı açıklamada yüreklere su serpti.
Arı, naklin sorunsuz geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Cansever'in aylardır süren lösemi tedavisi, 26 Mart Perşembe günü gerçekleşen ilik nakli operasyonu ile başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Tedavisi bir süre daha hastanede devam edecektir. Bu süreçte destek olan tüm sevenlerimize teşekkür ederiz. Dualarınızı eksik etmeyin."
MERAK EDİLENLER
