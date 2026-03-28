Cansever'den haber var: İlik nakli sonrası menajerinden açıklama

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve hayranlarını derin bir üzüntüye boğan ünlü şarkıcı Cansever'in tedavi sürecinde kritik bir eşik aşıldı. Kan kanseri (lösemi) teşhisi konulan sanatçıdan beklenen haber geldi.

Arı, naklin sorunsuz geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Cansever'in aylardır süren lösemi tedavisi, 26 Mart Perşembe günü gerçekleşen ilik nakli operasyonu ile başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Tedavisi bir süre daha hastanede devam edecektir. Bu süreçte destek olan tüm sevenlerimize teşekkür ederiz. Dualarınızı eksik etmeyin."