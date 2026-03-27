Sezen Aksu ve Nazan Öncel’den dev düet
Türk pop müziğinin iki dev ismi yıllar sonra bir araya geldi. Uzun süredir inzivaya çekilen ve kameralardan uzak bir yaşam süren "Minik Serçe" Sezen Aksu ile Nazan Öncel, "Erkekler de Yanar" şarkıcı için stüdyoya girdi. İşte merakla beklenen iş birliğinin detayları ve o çok konuşulan fotoğraf...
Türk pop müziğinin iki kraliçesi Sezen Aksu ve Nazan Öncel, yıllar sonra bir araya gelerek yeni bir şarkı müjdesi verdi. Sosyal medyayı sallayan karelerin ardından "Erkekler de Yanar" düeti için geri sayım başladı.Yıllar Sonra Gelen Poz
Hayranlarını heyecanlandıran asıl müjde ise Nazan Öncel'den geldi. Sosyal medya hesabından Sezen Aksu ile yan yana olduğu bir fotoğrafı paylaşan Öncel, müzik dünyasında bomba etkisi yaratan iş birliğini duyurdu. İki dev ismin yıllar sonra birlikte verdiği bu poz, yeni bir şarkı hazırlığının ilk resmi kanıtı oldu.
3 Nisan'da Yayında!
Nazan Öncel, yaptığı ikinci bir paylaşımla merakla beklenen düetin detaylarını da netleştirdi. "Erkekler de Yanar" isimli çalışmanın 3 Nisan tarihinde dinleyicilerle buluşacağını açıklayan sanatçı, müzikseverleri şimdiden heyecan dolu bir bekleyişe soktu.
İki efsane ismin bir araya gelmesi, sosyal medyada "Yılın düeti geliyor" yorumlarına neden oldu.