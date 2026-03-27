Cengiz Kurtoğlu sevenlerini korkuttu: Konserleri iptal edlidi

Arabesk müziğin usta ismi Cengiz Kurtoğlu, dün akşam burun kanaması şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Apar topar ameliyata alınan sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, cumartesi gerçekleşmesi planlanan konseri ileri bir tarihe ertelendi.

Cengiz Kurtoğlu hastanelik oldu STENT TAKILDI Hastanede yapılan detaylı tetkiklerin ardından 66 yaşındaki sanatçının iki kalp damarının tıkalı olduğu belirlendi. Doktorların hızlı müdahalesiyle operasyona alınan Kurtoğlu'nun tıkalı damarlarından birine stent takıldı.

Gel Konuşalım'ın haberine göre, Kurtoğlu'nun genel sağlık durumunun iyi olduğu ve kontrol altında tutulduğu ortaya çıktı.