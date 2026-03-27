Arabesk müziğin usta ismi Orhan Esen'den acı haber

Sanatçının vefat haberi, sosyal medya üzerinden ailesi tarafından paylaşıldı. Orhan Esen'in yeğeni Emrah Esen, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

DEV İSİMLERİN SESİ OLMUŞTU

Sadece yorumcu kimliğiyle değil, üretken bestekâr kimliğiyle de tanınan Orhan Esen, sektöre yön veren pek çok eserin mutfağında yer aldı.

Özellikle "Nihavent Gecesi" adlı eseriyle geniş kitlelere ulaşan Esen'in besteleri; Adnan Şenses, Cengiz Kurtoğlu ve Güllü gibi arabesk müziğin dev isimleri tarafından seslendirilmişti.

MERAK EDİLENLER ▶Orhan Esen aslen nerelidir ve ne zaman doğmuştur? Orhan Esen, 5 Mart 1965 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir.



▶Müzik eğitimini nasıl almıştır? Babası keman virtüözü Mustafa Esen olan sanatçı, çok küçük yaşlardan itibaren aile içinde müzik eğitimi almaya başlamıştır. Henüz 13 yaşındayken ilk bestesini yaparak yeteneğini sergilemiştir.



▶Orhan Esen hangi enstrümanları çalabiliyordu? Çok yönlü bir müzisyen olan Esen; ud, kanun, bağlama, piyano ve çeşitli ritim sazları profesyonel düzeyde çalabiliyordu.



▶Sanat hayatındaki en büyük dönüm noktası nedir? Kariyerindeki kırılma noktası, 1980 yılında Ankara'da düzenlenen ses yarışmasında birinci olmasıdır. Bu başarının ardından profesyonel sahne hayatına adım atmış ve geniş kitlelerce tanınmıştır.



▶Orhan Esen neden öldü?



Arabesk ve fantezi müzik dünyasının tanınmış seslerinden Orhan Esen, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 61 yaşında hayatını kaybetti



