Yeşilçam’ın "Kolejli Kızı" Filiz Akın'a eşi Sönmez Köksal'dan duygu yüklü sözler

Türk sinemasının 'Kolejli Kızı' Filiz Akın, vefatının 1. yıl dönümünde özel bir programla yad edildi. Sanat dünyasından isimlerin akın ettiği törende, eşi Sönmez Köksal’ın hayat arkadaşına duyduğu derin özlemi anlattığı o aşk dolu sözler, törene katılan herkesi gözyaşlarına boğdu.

Türk sinemasının "Dört Yapraklı Yonca"sından biri olan, zarafeti ve sarı saçlarıyla hafızalara kazınan usta sanatçı Filiz Akın, 82 yaşında aramızdan ayrıldı. Usta sanatçı, vefatının 1. yılında İstanbul'da anıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür ve Sinema Araştırmaları Merkezi (SİAMER) tarafından İBB Beyoğlu Sineması'nda düzenlenen etkinlikte, sanatçının ailesi, dostları ve sevenleri bir araya geldi. EŞİNDEN AŞK DOLU SÖZLER



Afşin Yurdakul moderatörlüğünde gerçekleştirilen programın "Filiz Akın: İnsan" başlıklı ilk bölümünde, sanatçının eşi Sönmez Köksal, "Her ikimiz de şansa çok inanan insanlardık. Filiz ile beraber olmak benim için tanrının bir lütfuydu." dedi.