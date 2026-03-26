Yeşilçam’ın "Kolejli Kızı" Filiz Akın'a eşi Sönmez Köksal'dan duygu yüklü sözler
Türk sinemasının 'Kolejli Kızı' Filiz Akın, vefatının 1. yıl dönümünde özel bir programla yad edildi. Sanat dünyasından isimlerin akın ettiği törende, eşi Sönmez Köksal’ın hayat arkadaşına duyduğu derin özlemi anlattığı o aşk dolu sözler, törene katılan herkesi gözyaşlarına boğdu.
Türk sinemasının "Dört Yapraklı Yonca"sından biri olan, zarafeti ve sarı saçlarıyla hafızalara kazınan usta sanatçı Filiz Akın, 82 yaşında aramızdan ayrıldı. Usta sanatçı, vefatının 1. yılında İstanbul'da anıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür ve Sinema Araştırmaları Merkezi (SİAMER) tarafından İBB Beyoğlu Sineması'nda düzenlenen etkinlikte, sanatçının ailesi, dostları ve sevenleri bir araya geldi.
EŞİNDEN AŞK DOLU SÖZLER
Afşin Yurdakul moderatörlüğünde gerçekleştirilen programın "Filiz Akın: İnsan" başlıklı ilk bölümünde, sanatçının eşi Sönmez Köksal, "Her ikimiz de şansa çok inanan insanlardık. Filiz ile beraber olmak benim için tanrının bir lütfuydu." dedi.
"SESSİZCE GÖMÜLMEK İSTİYORUM"
Köksal, sanatçının vefatının ardından arşivini düzenlerken vasiyetine rastladığı belirterek, vasiyette Akın'ın "Ölünce gizlice gömülmek istiyorum. Toprağa verildikten sonra haberi olsun bana yıllarca sevgi ve saygı veren sevenlerimin. Beni çok mutlu ettiniz." ifadelerine yer verdiğini aktardı.
"ZARAFET ONUN HAYATININ DA AYRILMAZ BİR PARÇASIYDI"
Sanatçının yakın dostu Prof. Dr. Esra Ekmekçi, Akın'ın sinemadaki zarafetini, gerçek hayatına da yansıttığına işaret ederek, "Yakından tanıdığımda gördüm ki beyazperdedeki o zarafet onun hayatının da ayrılmaz bir parçasıydı. Nezaketi, insanlara yaklaşımı, ölçülü tavırları, sanatındaki inceliği gerçek hayattaki bir yansımasıydı." diye konuştu.