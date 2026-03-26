Okan Kurt milli takım seçmelerinde yarıştı: Demet Akalın yalnız bırakmadı
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, vücut geliştirme şampiyonasında yarışan eşi Okan Kurt’u yalnız bırakmadı; salondaki varlığıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Okan Kurt’un son hali ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası ile Avrupa/Balkan Şampiyonası milli takım seçmeleri, 25-28 Mart 2026 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirildi. Birbirinden iddialı sporcuların milli formayı terletmek için sahne aldığı organizasyonun en dikkat çeken ismi ise Okan Kurt oldu.
Demet Akalın Eşini Yalnız Bırakmadı
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, vücut geliştirme sporuna gönül veren eşi Okan Kurt'u bu heyecanlı gününde yalnız bırakmadı. Seçmeleri izleyiciler arasından takip eden Akalın, eşine moral desteği verirken salondaki meraklı bakışların da odağı oldu.
Kurt, aylardır hazırlandığı fiziğini jüri karşısında sergileyerek milli takım kadrosuna girebilmek için büyük çaba sarf etti.
Sosyal Medya İkiye Bölündü: "Yaşlı Değil mi?"
Okan Kurt'un podyumdaki görüntüsü ve yeni imajı ise sosyal medyada adeta bir tartışma fitilini ateşledi.
Kurt'un kaslı ve bronzlaşmış hali kullanıcıları ikiye böldü:
Destekleyenler: Sporcunun disiplinini ve azmini takdir eden yorumlar yaptı.