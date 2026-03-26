Nihal Candan'ın kardeşi rüyasını anlatırken gözyaşlarını tutamadı
Geçtiğimiz haziran ayında anoreksiya nevroza ile verdiği zorlu mücadeleyi kaybederek 30 yaşında aramızdan ayrılan ünlü fenomen Nihal Candan'ın vefatı, magazin dünyasında derin bir iz bırakmıştı. Yas süreci devam eden aileden, özellikle küçük kardeş Su Candan’dan gelen son paylaşım yürekleri dağladı.
"ALLAH'IN YANINDA MISIN?"
Su Candan, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, ablası Nihal Candan'ı rüyasında gördüğünü dile getirdi.
Gözyaşlarını tutmakta zorlanan genç isim, rüyasında ablasına yönelttiği o soruyu takipçileriyle paylaştı:
"Ona 'Cennette misin, Allah'ın yanında mısın?' diye sordum. Bana 'Evet' yanıtını verdi."
Su Candan'ın duygusal anlatımı, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Candan, ablasına olan özlemini her fırsatta dile getirmeye devam ediyor.
NİHAL CANDAN KİMDİR?
15 Haziran 1995 tarihinde Mersin'de dünyaya gelen Nihal Candan, sadece bir fenomen değil, aynı zamanda Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu bir hukukçuydu.
Türk televizyon izleyicisi onu ilk kez 2014 yılında katıldığı "Bu Tarz Benim" yarışmasıyla tanıdı.
Kendine has tavırlarıyla dikkat çeken Candan, ardından "Survivor 2016" adasında verdiği mücadeleyle adını tüm Türkiye'ye duyurmuştu.
Hastalık sürecinde neler yaşandı?
Sağlık sorunları nedeniyle zorlu bir dönemden geçen Nihal Candan'a Anoreksiya Nervoza teşhisi konulmuştu.
Hastanede tedavi gördüğü sırada iki kez kalbi duran genç fenomen, Haziran ayında yaşam mücadelesini kaybetmişti. Sevenleri ve ailesi, onu gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlamıştı.