Cansever bugün ilik nakli olacak: Sevenlerinden dua istedi

Almanya’da yaşayan arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cansever, bir süredir mücadele ettiği lösemi hastalığı nedeniyle bugün ilik nakli ameliyatına giriyor. Sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerinden dua istedi.

Cansever, geçtiğimiz yıl aralık ayında yaptığı açıklamada kendisine lösemi (kan kanseri) teşhisi konulduğunu duyurmuş ve tedavi sürecinin başladığını belirtmişti.

Sağlık durumuyla ilgili süreç boyunca takipçilerini bilgilendiren sanatçı, tedavisinde kritik bir aşamaya gelindiğini ve uygun donör bulunması halinde mart ayında ameliyat olacağını ifade etmişti.

BUGÜN İLİK NAKLİ OLACAK

Sürece dair paylaşımlarını sürdüren Cansever, hastaneden yaptığı son paylaşımda bugün ilik nakli operasyonu geçireceğini açıkladı. Paylaşımında saçlarını kestirdiği görülen sanatçı, ameliyat öncesi duygusal bir mesaj yayımladı.

"DUALARINIZI BEKLİYORUM"

Cansever paylaşımında, "Gördüğünüz gibi hastanedeyim. Bugün ilik nakli olacağım; dualarınızı bekliyorum. Sizi çok seviyorum" ifadelerini kullanarak sevenlerinden destek istedi.

Sanatçının paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve geçmiş olsun mesajı aldı. Sevenleri, sosyal medyada Cansever için dua mesajları paylaşarak desteklerini iletti.

⭐ En Popüler Şarkıları

Dinleyicilerin gönlünde taht kuran ve en çok dinlenen hit parçaları şunlardır:

👉Cemalim

👉Yollar Hasta Ben Yorgunum

👉Roman Kızı

👉Hala Seviyorum

👉Ben Ne Günler Gördüm

