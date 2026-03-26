Cansever bugün ilik nakli olacak: Sevenlerinden dua istedi
Almanya’da yaşayan arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cansever, bir süredir mücadele ettiği lösemi hastalığı nedeniyle bugün ilik nakli ameliyatına giriyor. Sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerinden dua istedi.
Cansever, geçtiğimiz yıl aralık ayında yaptığı açıklamada kendisine lösemi (kan kanseri) teşhisi konulduğunu duyurmuş ve tedavi sürecinin başladığını belirtmişti.
Sağlık durumuyla ilgili süreç boyunca takipçilerini bilgilendiren sanatçı, tedavisinde kritik bir aşamaya gelindiğini ve uygun donör bulunması halinde mart ayında ameliyat olacağını ifade etmişti.
BUGÜN İLİK NAKLİ OLACAK
Sürece dair paylaşımlarını sürdüren Cansever, hastaneden yaptığı son paylaşımda bugün ilik nakli operasyonu geçireceğini açıkladı. Paylaşımında saçlarını kestirdiği görülen sanatçı, ameliyat öncesi duygusal bir mesaj yayımladı.