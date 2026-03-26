Çağla Şıkel'den sağlık açıklaması: "Topallıyorum ama iyiyim"
Ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel, katıldığı bir festivalde özel hayatına ve sağlık durumuna dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hem çocuklarıyla olan bağını hem de yaşadığı fiziksel zorlukları paylaşan Şıkel, geçmişe dair yürek burkan bir itirafta da bulundu.
Yıllardır spora olan tutkusuyla bilinen Çağla Şıkel, son dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçirdiğini belirtti.
"BİRAZ TOPALLIYORUM"
TAKVİM'den Aydın Hamza'nın haberine göre; Fiziksel durumu hakkında konuşan Şıkel, şu ifadeleri kullandı:
"Kalçalarım ile ilgili bazı sorunlar vardı. Spor yapabilmek için bazı tedaviler görüyorum. Şu an biraz topallıyorum ama genel olarak iyiyim."
Bu durumuna rağmen çocuklarıyla sörf yapmaktan geri durmayan ünlü isim, kış mevsiminde 9-10 derece soğukta bile çocuklarının mutluluğu için dalgalarla mücadele ettiklerini anlattı.
"ANNELİK AĞIR MESAİ İSTEYEN BİR İŞ"
Oğulları Kuzey ve Uzay ile olan ilişkisine değinen Şıkel, anneliğin getirdiği sorumlulukları "ağır mesai" olarak tanımladı. Büyük oğlu Kuzey'in boyunu geçtiğini belirten Şıkel, aile içindeki dengeyi şu sözlerle özetledi:
Sınırlar ve Güven: "Ben biraz sınır çizerim, onlara güvenli alan yaratan taraftayım."
Kriz Yönetimi: "Krizler de oluyor ama krizleri biz yaratıyoruz. Çözüyoruz; bazen içinden nasıl çıkacağımızı düşünüyoruz, bazen de çok kolay atlatıyoruz."
HAFIZASINDAN SİLMEK İSTEDİĞİ O ACI AN
Şıkel, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir programda ise izleyenleri duygulandıran bir itirafta bulundu. 2007 yılında babası Hüseyin Şıkel'i ani bir kalp krizi sonucu kaybeden ünlü sunucu, "Tek bir anıyı unutma şansın olsa hangisini seçerdin?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Babasının yerde yattığı o çaresiz anı hafızasından silmek istediğini" dile getiren Şıkel, ölüm korkusu yaşadığını ancak hayata çocuklarıyla tutunduğunu vurguladı. Şıkel, aklında sadece evlatlarıyla olan eğlenceli anıların kalmasını istediğini belirterek konuşmasını noktaladı.
MERAK EDİLENLER
Çağla Şıkel'in hastalığı nedir, neden topallıyor?
Ünlü sunucu, yıllardır vazgeçemediği yoğun spor tutkusu nedeniyle kalça ekleminde sorun yaşadığını ve bu sebeple zaman zaman yürürken topalladığını açıklamıştır.
Çağla Şıkel'in kaç çocuğu var?
Çağla Şıkel'in şarkıcı Emre Altuğ ile olan evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki erkek çocuğu bulunmaktadır.
Çağla Şıkel ve Emre Altuğ kaç yıl evli kaldı?
Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, 10 Ağustos 2008 tarihinde evlenmiş ve 12 Ocak 2015 tarihinde boşanarak 7 yıl evli kalmışlardır.