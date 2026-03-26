"Cadı" kazanı kaynıyor: Burcu Güneş’ten yeni açıklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Emre Altuğ'un albüm lansmanında Demet Akalın hakkında zehir zemberek açıklamalarıyla tepki çeken Burcu Güneş, bu kez de "camiadaki bazı cadılar" çıkışıyla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Emre Altuğ'un albüm lansmanında başlayan polemik büyüyor...Demet Akalın'ı hedef alan sert sözlerinin ardından İrem Derici ve Ece Seçkin'i de eleştiri yağmuruna tutan Burcu Güneş,'ten yeni açıklama geldi.

"ONU HERHANGİ BİR SEVİYEDE GÖRMÜYORUM"

Demet Akalın'ı sanat ve duruş açısından kendisine rakip bile göremediğini açıkça dile getiren Güneş, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Onu ne sanat olarak kendime yakın görüyorum ne de emek olarak. Onu ne duruş ne de kalite olarak kendime yakın görüyorum. Onu kendi yolumda benimle rakip olabilecek herhangi bir seviyede görmüyorum ne sanat konusunda ne de şarkıcılık konusunda. Sizler de bunu çok iyi biliyorsunuz aslında"

"CAMİAMDAKİ BAZI CADILAR"

Günlerdir süren tartışmaların ardından yeniden görüntülenen Burcu Güneş, sözlerinin arkasında durduğunu net bir şekilde ifade etti. Ünlü isim, katıldığı etkinlikte yaptığı açıklamada "Ben çok korkulan bir insanım ama camiam içerisinde bazı cadılar tarafından." sözlerini ifade etti.

"KENDİ KARANLIKLARI YÜZÜNDEN KONUŞURLAR"

Açıklamalarına devam eden Güneş, kendisi hakkında konuşanlara da sert sözlerle yüklendi:

"Benimle çalışan insanlar hain değilse benim ne kadar melek kalpli, ne kadar ışık dolu bir kadın olduğumu çok iyi biliyorlar. Benim hakkımda konuşan insanlar sadece kendi karanlıkları yüzünden konuşurlar."

NELER YAŞANDI?

Burcu Güneş'in Demet Akalın'ı hedef alan sözleri haftalardır magazin gündemindeki yerini korurken, polemiğe çok sayıda ünlü ismin dahil olmasıyla kriz büyüdü. Tartışmaların odağında yer alan lansmanın ev sahibi Emre Altuğ ise yaşananların ardından ilk kez konuştu.

"KEŞKE YAPMASAYDI"

Kıbrıs'ta sahne alan Altuğ, o gece yaşananlardan haberdar olmadığını belirterek "Burcu sevdiğim bir arkadaşımdır. O akşam olan bitenden haberdar değildim. Ertesi gün videolardan gördüm. Gördüğüm şeyler beni mutlu etmedi. İki muhabir arkadaş fikrimi sordu. Ben de 'Söyleyene de, cevap verenlere de yakıştıramadım' dedim. Burcu'dan mesajlar geldi. Cevabıma alınmış, aradım. Ona 'Bu söylediklerine de, cevap verilmesine de sempati duyamam ve bunlara, sen haklıymışsın gibi cevap veremem' dedim. Sonra ağlamaya başladı. Ben de ona 'Üzülme, olur böyle şeyler. İnsan bazen ağzından çıkan lafları bilemiyor' dedim. Burcu ile yaptığımız konuşmadan sonra üst perdeye çıkmaya çalışması nedeniyle o anki üzüntüsünün gerçek olmadığını düşündüm. Hala çok büyük kırgınlığım yok. Keşke yapmasaydı." sözlerini ifade etti.

"İKİ DUYGUYU BİR ARADA YAŞADIM"

Altuğ, yaşananlara dair kırgınlığını dile getirirken, sonradan öğrendiği bir detayın kendisini daha da üzdüğünü belirterek şunları söyledi:

"Burcu oraya kadar gelmiş, içeride 300-400 kişi vardı. 9 tane sinema salonu kapattık. Sinema filmi lansmanı gibiydi. 16 şarkıya film mantığıyla klip çektik. Gelen misafirlere bunu izletmek istedik ama biz içeride klipleri izlerken, Burcu dışarıda bu röportajları yapmış. Bunu birkaç gün sonra öğrendim. Tekrar arayıp bunu ona söylemedim. Hoş bir şey değil. Burcu öyle hareket etmeyi tercih etmiş. Buna kırıldım. Ben onun da bize katıldığını ve o arada sözlerin ağzından çıktığını sonra da gelip bizimle şarkıları dinlediğini zannediyordum. İlk olarak minnet duyduğum, sonrasında da üzüldüğüm iki duyguyu bir arada yaşadım."

