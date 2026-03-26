"Cadı" kazanı kaynıyor: Burcu Güneş’ten yeni açıklama
Emre Altuğ'un albüm lansmanında Demet Akalın hakkında zehir zemberek açıklamalarıyla tepki çeken Burcu Güneş, bu kez de "camiadaki bazı cadılar" çıkışıyla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Emre Altuğ'un albüm lansmanında başlayan polemik büyüyor...Demet Akalın'ı hedef alan sert sözlerinin ardından İrem Derici ve Ece Seçkin'i de eleştiri yağmuruna tutan Burcu Güneş,'ten yeni açıklama geldi.
"ONU HERHANGİ BİR SEVİYEDE GÖRMÜYORUM"
Demet Akalın'ı sanat ve duruş açısından kendisine rakip bile göremediğini açıkça dile getiren Güneş, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Onu ne sanat olarak kendime yakın görüyorum ne de emek olarak. Onu ne duruş ne de kalite olarak kendime yakın görüyorum. Onu kendi yolumda benimle rakip olabilecek herhangi bir seviyede görmüyorum ne sanat konusunda ne de şarkıcılık konusunda. Sizler de bunu çok iyi biliyorsunuz aslında"
"CAMİAMDAKİ BAZI CADILAR"
Günlerdir süren tartışmaların ardından yeniden görüntülenen Burcu Güneş, sözlerinin arkasında durduğunu net bir şekilde ifade etti. Ünlü isim, katıldığı etkinlikte yaptığı açıklamada "Ben çok korkulan bir insanım ama camiam içerisinde bazı cadılar tarafından." sözlerini ifade etti.