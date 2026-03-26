Ata Demirer'den annesine Boğaz'da doğum günü sürprizi
Son dönemde verdiği kilolar ve başarılı sahne projeleriyle gündemden düşmeyen ünlü komedyen Ata Demirer, bu kez hayranlarını duygulandıran bir aile paylaşımıyla adından söz ettirdi. Ünlü sanatçı, annesi Ayten Kaçar’ın yeni yaşını İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarası eşliğinde kutladı.
Ata Demirer ve kardeşi Cenk Demirer, anneleri Ayten Kaçar için sabahın erken saatlerinde Boğaz'da bir kutlama organize etti.
Oldukça keyifli görünen üçlü, Boğaz havası eşliğinde kahvaltı yaparak vakit geçirdi.
BOĞAZ MAZARALI KUTLAMA
Kutlamanın en dikkat çeken detayı ise doğum günü pastası yerine tercih edilen baklava oldu. Ayten Kaçar, kendisi için hazırlanan baklavanın üzerindeki mumu alkışlar eşliğinde üfledi.