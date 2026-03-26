2 kez beyin ameliyatı olmuştu: Adnan Şen sağlığına kavuştu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Miami’de geçirdiği riskli ameliyatların ardından haftalarca hastanede yaşam savaşı veren ünlü iş insanı Adnan Şen, ağlığına kavuşur kavuşmaz eşi ve oğluyla İstanbul’a ayak bastı.
Los Angeles'ta yaşayan ünlü iş insanı Adnan Şen, aylardır süren zorlu yaşam mücadelesini kazandı. St. Barths'ta geçirdiği beyin kanaması ve ardından Miami'deki ameliyatında kaptığı enfeksiyonla sarsılan Şen, sağlığına kavuşur kavuşmaz soluğu İstanbul'da aldı.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen'in oğlu Adnan Şen'in yaşadığı talihsizlikler zinciri, Karayipler'in popüler adası St. Barths'taki lüks inşaat projesini denetlerken başlamıştı.
SAĞLIĞINA KAVUŞTU İSTANBUL'A GELDİ
Sabah yazarı Bülent Cankurt'un aktardığına göre; Adnan Şen, eşi Begüm Şen önceki gün Zincirlikuyu'daki bir restoranda görüntülendi. İşte Cankurt'un bugünkü köşesine taşıdığı o yazı...