2 kez beyin ameliyatı olmuştu: Adnan Şen sağlığına kavuştu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
2 kez beyin ameliyatı olmuştu: Adnan Şen sağlığına kavuştu

Miami’de geçirdiği riskli ameliyatların ardından haftalarca hastanede yaşam savaşı veren ünlü iş insanı Adnan Şen, ağlığına kavuşur kavuşmaz eşi ve oğluyla İstanbul’a ayak bastı.

Los Angeles'ta yaşayan ünlü iş insanı Adnan Şen, aylardır süren zorlu yaşam mücadelesini kazandı. St. Barths'ta geçirdiği beyin kanaması ve ardından Miami'deki ameliyatında kaptığı enfeksiyonla sarsılan Şen, sağlığına kavuşur kavuşmaz soluğu İstanbul'da aldı.

Adnan Şen ve eşi Begüm Hanım

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen'in oğlu Adnan Şen'in yaşadığı talihsizlikler zinciri, Karayipler'in popüler adası St. Barths'taki lüks inşaat projesini denetlerken başlamıştı.

2 kez beyin ameliyatı olmuştu: Adnan Şen sağlığına kavuştu - 2

SAĞLIĞINA KAVUŞTU İSTANBUL'A GELDİ

Sabah yazarı Bülent Cankurt'un aktardığına göre; Adnan Şen, eşi Begüm Şen önceki gün Zincirlikuyu'daki bir restoranda görüntülendi. İşte Cankurt'un bugünkü köşesine taşıdığı o yazı...

"Ailesiyle Los Angeles'ta yaşayan Adnan Şen'in St. Barths'ta beyin kanaması geçirdiğini de, ameliyat olduğu Miami'nin ünlü hastanesinde mikrop kaptığını da herkes benden öğrenmişti. Kaptığı mikrop yüzünden kemikteki oluşan enfeksiyonun alınması için 5 Şubat'ta kafatası tekrar açılan Adnan Şen, sağlığına kavuşur kavuşmaz eşi Begüm Hanım ve oğlu Can ile İstanbul'a geldi.Pazartesi İstanbul'a ayak basan çiftten Adnan Şen'i henüz göremedim ama önceki gün yakın arkadaşları Yelda Tiftik ve Funda Filibeli ile Zincirlikuyu'daki bir restoranda gördüğüm Begüm Hanım oldukça mutlu gözüküyordu.Bu arada herkes, iki kez büyük ameliyat geçirip kafatası açılan Adnan Şen'i merak ediyor, onların merakını da gidereyim. Adnan Bey, henüz kimseyle sosyalleşmedi ama gören bir arkadaşım, bir sıkıntısı olmadığını ve gayet sağlıklı olduğunu söyledi.Geçen yıl şubat ayında geldiklerinde iki aydan fazla İstanbul'da kalan Şen ailesi, bakalım bu kez kaç ay sevenleriyle hasret giderecek."

