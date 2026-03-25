Nilperi Şahinkaya ve Baturalp Bekar polislik oldu
Magazin dünyasında evlilik hazırlığı yaptıkları konuşulan oyuncu Nilperi Şahinkaya ile iş insanı Baturalp Bekar cephesinden kötü haber geldi. Ayrılığın ilk somut adımı sosyal medyada atıldı; ikili, birbirlerini tek kalemde silerek takibi bıraktı ve birlikte olan tüm anılarını kaldırdı. Son dönemde sık sık yüksek sesle tartışan çiftten rahatsız olan komşuların polisi aradığı öne sürüldü.
Oyuncu Nilperi Şahinkaya ile yönetmen sevgilisi Baturalp Bekar'ın kısa süre önce başlayan dolu dizgin aşkı, beklenmedik bir krizle noktalandı.
Sosyal Medyada İlk Sinyal: Takipler Bırakıldı
İlişkilerini göz önünde yaşamaktan çekinmeyen ve sosyal medyada sık sık romantik kareler paylaşan çiftin arasındaki ilk çatlak, sosyal medyada fark edildi. İkilinin birbirlerini Instagram'dan takibi bırakması, ayrılık iddialarını güçlendirdi.
"Şiddetli Geçimsizlik" Komşuları İsyan Ettirdi
Ayrılığın perde arkasına dair sızan bilgiler ise oldukça çarpıcı. Aynı ev paylaşan sevgililerin son dönemde çok kavga etmesinden dolayı komşuların polisi aradığı öne sürüldü.
Evlilik Hayali Yarım Kaldı
Daha önce muhabirlerin evlilikle ilgili sorularına, "Çok isterim, inşallah olur" diyerek sıcak bakan 38 yaşındaki oyuncunun, bu kararla birlikte hayallerini süresiz olarak askıya aldığı görülüyor.
Şahinkaya'nın Aşk Geçmişi
👉Nilperi Şahinkaya ve Baturalp Bekar neden ayrıldı?
Resmi bir açıklama gelmemiş olsa da kulislerde ayrılık sebebi olarak "şiddetli geçimsizlik" konuşuluyor. Çiftin son dönemde sık sık tartıştığı ve bu durumun çevreye yansıdığı iddialar arasında.
👉"Kademeli ayrılık" ne demek?
Nilperi Şahinkaya, Emre Yusufi ile 5 yıl süren ilişkisini bitirirken bu terimi kullanmıştı. İlişkinin birden değil, sindirerek, kavga etmeden ve karşılıklı anlayışla zaman içinde noktalanmasını ifade ediyor.
👉Emre Yusufi ile neden ayrılmışlardı?
Nilperi ve heykeltıraş Emre Yusufi, 5 yıllık istikrarlı bir ilişkinin ardından duyguların tükendiğini fark ederek dostça ayrılma kararı almışlardı. Baturalp Bekar ayrılığının aksine, o süreç çok daha sakin geçmişti.