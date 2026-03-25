Aleyna Kalaycıoğlu'nun şarkısına erişim engeli

Aleyna Kalaycıoğlu'nun şarkısına erişim engeli

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu’nun popüler şarkısı "Gidesim Var", YouTube’dan kaldırıldı.

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti sonrası yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Aleyna Kalaycıoğlu cinayet soruşturmasında tutuklanmıştıAleyna Kalaycıoğlu cinayet soruşturmasında tutuklanmıştı

ŞARKISI ERİŞİME ENGELLENDİ

Kalaycıoğlu'nun "Gidesim Var" adlı şarkısı, YouTube platformunda erişime engellendi. Kısa sürede 9 milyondan fazla izlenmeye ulaşan video, platformdan kaldırılırken, sayfaya girildiğinde içeriğin telif hakkı nedeniyle engellendiği bilgisi yer aldı.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun şarkısına erişim engeli - 2

TELİF HAKKI NEDENİYLE KALDIRILDI

Şarkının kaldırılmasının, Universal Music Group (UMG) tarafından yapılan telif talebi sonrası gerçekleştiği öğrenildi.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun şarkısına erişim engeli - 3

NE OLMUŞTU?

Olay, 19 Mart gecesi İstanbul Ümraniye'de meydana geldi. İddiaya göre rapçi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi ve arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'dan yardım istedi.

Kundakçı ve arkadaşları, Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gittikleri sırada araç içinde beklerken silahlı saldırıya uğradı. Şüphelilerden Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ateş açması sonucu ağır yaralanan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Rapçi Vahap Canbay ve Aleyna KalaycıoğluRapçi Vahap Canbay ve Aleyna Kalaycıoğlu

7 TUTUKLAMA

Soruşturma kapsamında Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜ

Aleyna Kalaycıoğlu ifadesinde, eski erkek arkadaşı Vahap Canbay tarafından şiddet gördüğünü öne sürdü. Olaydan haberi olmadığını söyleyen Kalaycıoğlu, silah seslerini duyduktan sonra büyük şok yaşadığını ifade etti.

Cinayet soruşturmasıyla ilgili gelişmeler sürüyor.

