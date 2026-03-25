Aleyna Kalaycıoğlu'nun şarkısına erişim engeli

NE OLMUŞTU?

Olay, 19 Mart gecesi İstanbul Ümraniye'de meydana geldi. İddiaya göre rapçi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi ve arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'dan yardım istedi.

Kundakçı ve arkadaşları, Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gittikleri sırada araç içinde beklerken silahlı saldırıya uğradı. Şüphelilerden Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ateş açması sonucu ağır yaralanan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.