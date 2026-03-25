Aleyna Kalaycıoğlu'nun şarkısına erişim engeli
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu’nun popüler şarkısı "Gidesim Var", YouTube’dan kaldırıldı.
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti sonrası yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
ŞARKISI ERİŞİME ENGELLENDİ
Kalaycıoğlu'nun "Gidesim Var" adlı şarkısı, YouTube platformunda erişime engellendi. Kısa sürede 9 milyondan fazla izlenmeye ulaşan video, platformdan kaldırılırken, sayfaya girildiğinde içeriğin telif hakkı nedeniyle engellendiği bilgisi yer aldı.
TELİF HAKKI NEDENİYLE KALDIRILDI
Şarkının kaldırılmasının, Universal Music Group (UMG) tarafından yapılan telif talebi sonrası gerçekleştiği öğrenildi.