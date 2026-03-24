Müjde Ar'dan 11 yıllık hakarete "itibar" davası
Usta oyuncu Müjde Ar, yıllar önce sosyal medyada kendisi hakkında yapılan hakaret içerikli yorumu öğrenince mahkemenin yolunu tuttu.
Türk sinemasının usta ismi Müjde Ar, sosyal medyada kendisine hakaret eden İrfan K.'ya manevi tazminat davası açtı.
İddiaya göre İrfan K., 2 Kasım 2015 tarihinde Facebook üzerinden Müjde Ar'a yönelik ağır küfür ve hakaret içeren bir yorum yaptı. Söz konusu paylaşımın ardından Ar'ın itibarının zarar gördüğü öne sürüldü.
40 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNAT
Hürriyet'in haberine göre başarılı oyuncunun, kendisi hakkında yapılan bu paylaşımı yıllar sonra öğrendiği belirtildi. Bunun üzerine harekete geçen Müjde Ar, kişilik haklarına saldırıda bulunulduğunu savunarak İrfan K.'dan 40 bin lira manevi tazminat talep etti.
DAHA ÖNCE NE OLMUŞTU?
Müjde Ar, daha önce de telif hakkı konusu nedeniyle gündeme gelmişti. Adana'da yaşayan şoför Ali Çapar, sosyal medya hesabında Şener Şen ile Müjde Ar'ın başrollerini paylaştığı Şalvar Davası'ndan sahneler yayınladığı için telif süreciyle karşı karşıya kaldı.
SUÇ DUYURUSU
Paylaşımların ardından Müjde Ar'ın avukatları, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet gerekçesiyle Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
"MÜJDE AR'I ÇOK SEVİYORUM"
Polis merkezine çağrılarak ifadesi alınan Ali Çapar, videoları yalnızca "eğlence amaçlı" paylaştığını ve bunun suç olduğunu bilmediğini söyledi.
"Asgari ücretle çalışan bir işçiyim, kiracıyım, üç çocuğum var. Müjde Ar'ı çok seviyorum, severek izliyoruz. Kendisi tarafından böyle bir şeyin başıma gelmesi beni çok üzdü" diyen Çapar, karşı karşıya olduğu telif bedelini ödeme gücü olmadığını dile getirdi.
AVUKAT UYARIDA BULUNDU
Konuya ilişkin değerlendirme yapan Avukat Nazlı Yılmaz ise sosyal medyada izinsiz film, video ve müzik paylaşımının telif ihlali sayıldığını belirterek vatandaşlara bu konuda dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.