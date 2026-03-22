Şarkıcı Tuğba Tufantepe'ye geçtiğimiz yıl sosyal medyadan, "Canım, gülüm bir cevap ver. Senin aşkından öleceğim, güzel gözlüm. Her haline hastayım..." şeklinde cinsel içerikli mesajlar atan Hüseyin A. (36) hakkında yapılan şikayet sonrası savcılık tarafından soruşturma açıldı. Dava geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Yapılan savunmaların ardından mahkeme kararını açıkladı. Heyet, şüpheli Hüseyin A. hakkında beraat kararı verdi.

Sabah Gazetesi'nden Armağan Yılmaz'ın haberine göre, ifadesinde mesajları atanın kendisi olduğunu kabul eden şüpheli Hüseyin A., amacının sadece şarkıcıyla tanışmak olduğunu ve kötü bir niyetinin bulunmadığını dile getirdi.

'CİNSEL TACİZ'DEN HAPSİ İSTENDİ

Savcılık tarafından soruşturmanın tamamlanmasının ardından mahkemeye dava açıldı. İddianamede şüphelinin eyleminin sabit olduğu, dava açılması için yeterli delilin bulunduğu aktarılarak şüphelinin 'cinsel taciz' suçundan 2 yıl hapsi istendi. Dava geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Heyet, şüpheli Hüseyin A. hakkında beraat kararı verdi. Gerekçeli kararda; Tufantepe'nin buna benzer çok sayıda dosyasının bulunduğu, paylaşımlarıyla şüphelilerin kendisine yönelik cinsel taciz oluşturabilecek mesaj ve resimler atmasını sağladığı aktarıldı.