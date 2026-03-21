Pelin Akil ile Anıl Altan bayramda bir araya geldi

2016 yılında nikah masasına oturan ve 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına alan Pelin Akil ve Anıl Altan, sürpriz boşanma kararıyla hayranlarını üzmüştü.

"Ben onun her zaman mutlu olmasını istiyorum. Bu konuyla ilgili konuşmadık da."

İddiaların gölgesinde dün akşam düzenlenen bir davette eski eşler bir araya geldi. Gazetecilerin Anıl Altan'ın yeni ilişkisi hakkındaki sorularını yanıtlayan Pelin Akil, son derece olgun bir tavır sergileyerek şu açıklamayı yaptı:

Boşanma sonrası sessizliğini koruyan taraflardan ilk hamle Anıl Altan'dan geldi. Altan'ın Instagram hesabından Handan Buse Gürcan ile yaptığı paylaşım, sosyal medyada "Yeni bir ilişki mi başlıyor?" iddialarının ortaya atılmasına neden oldu.

Anıl Altan ise aşk iddialarına son noktayı koyarak, "Bu öyle bir şey değil, ilişkim olsa söylerim zaten. Hepimiz mutlu olalım," dedi. İkilinin davette bir süre samimi şekilde sohbet etmesi dikkatlerden kaçmadı.

BAYRAMDA AİLE POZU: "TAM DA OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ"

Aşk iddiaları ve "pişti" haberlerinin hemen ardından ünlü çift, bayram vesilesiyle tekrar bir araya geldi. Kızları Alin ve Lina ile birlikte aile büyüklerini ziyaret eden ikili, o anları sosyal medyadan paylaştı.

Paylaşımlarına, "Masada gelişigüzel bayram şekerleri ve eski çocukluk fotoları... Tam da olması gerektiği gibi. Herkese musmutlu bayramlar," notunu düşen çift, örnek bir "boşanmış anne-baba" profili çizmeye devam ediyor.