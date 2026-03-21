Özcan Deniz’in bayram mutluluğu! Baba-oğuldan yeni kare

Özcan Deniz ve oğlu Kuzey

DENİZ'DEN BAYRAM PAYLAŞIMI

Bayram vesilesiyle oğlu Kuzey ile bir dizi selfie paylaşan ünlü ismin keyfi yerindeydi. Deniz, o anları, "Hayırlı mutlu bayramlarınız olsun" notuyla yayınladı.

Baba-oğulun birbirine olan benzerliği sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

❓ÖZCAN DENİZ'İN ÖZEL HAYATI

1. Özcan Deniz'in oğlu Kuzey kaç yaşında?

Özcan Deniz'in Feyza Aktan ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kuzey, 2018 yılında doğmuştur. Şu an 7-8 yaşlarındadır.

2. Kuzey'in annesi kimdir?

Kuzey'in annesi, Özcan Deniz'in 2018-2019 yılları arasında evli kaldığı eski eşi Feyza Aktan'dır.

3. Özcan Deniz şu an kiminle evli?

Ünlü sanatçı, 2023 yılının Ocak ayında İranlı moda tasarımcısı Samar Dadgar ile dünyaevine girmiştir.

4. Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar arasında kaç yaş fark var?

Çiftin arasındaki yaş farkı 22'dir. Bu durum evliliklerinin ilk dönemlerinde sosyal medyada çokça konuşulmuştu.



5. Özcan Deniz'in eski eşleri kim?



Özcan Deniz, ilk evliliğini 1992 yılında Almanya'da Handan Deniz ile yaptı. Handan Deniz ile çok önceden yollarını ayırmış olsa da bu evlilik 2003 yılında resmî olarak sona erdi. 8 Mart 2018'de Feyza Aktan ile evlendi. Bu evliliğinden Kuzey adında bir oğlu oldu. 26 Haziran 2019 tarihinde tek celsede boşandı.



6. Özcan Deniz ailesiyle neden sorun yaşamıştı?

Özcan Deniz, eşi Samar Dadgar ile ailesi (annesi Kadriye Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler) arasındaki şiddetli geçimsizlik, karşılıklı şiddet iddiaları, maddi çıkar çatışmaları ve mal paylaşımı anlaşmazlıkları nedeniyle ailesiyle ciddi sorunlar yaşadı.