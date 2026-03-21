Orhan Gencebay taburcu oldu! Tekerlekli sandalye ile çıktı
Geçtiğimiz günlerde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran usta sanatçı Orhan Gencebay tedavisinin ardından taburcu edildi.
TEKERLEKLİ SANDALYE İLE ÇIKTI
Yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan 81 yaşındaki usta sanatçı Orhan Gencebay, geçtiğimiz günlerde hastaneye başvurmuştu. Zincirliluyu'da özel bir hastanede korona virüs şüphesiyle tedavi altına alınan sanatçı, tedbir amaçlı yatırılmıştı.
2 gündür tedavisi süren Gencebay'ın tedavisi tamamlandı. Usta sanatçı, tekerlekli sandalye ile hastanenin önündeki aracına binerek eşi Sevim Emre ile birlikte evine gitti.
ERDOĞAN'DAN "GEÇMİŞ OLSUN" TELEFONU
Öte yandan Gencebay'ın tedavi sürecini yakından eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, usta sanatçıyı arayarak "geçmiş olsun" dileklerini iletmişti. Orhan Gencebay ise Erdoğan'a teşekkür etmişti.