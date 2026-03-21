Efsane geri dönüyor! Var Mısın Yok Musun yakında atv'de
Dünyanın 84 ülkesinde izlenen, heyecanın ve riskin oyunu, "Var Mısın Yok Musun" yeni adresi atv’de izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Fenomen yarışma programına başvuruda bulunmak isteyenler için detaylar haberimizde...
Heyecan, risk ve büyük ödülün bir arada olduğu "Var Mısın Yok Musun", yeni adresi olan atv'de ekranlara dönmek için gün sayıyor.
📦 KUTULAR YENİDEN AÇILIYOR
Yarışmanın temel kuralı ise hala aynı basitlikte ama bir o kadar zor: Kutunda kalıp şansını mı deneyeceksin, yoksa gelen teklife "Varım" mı diyeceksin?
✍️ BAŞVURULAR BAŞLADI
Efsane yarışmada yer almak ve büyük ödül için kutu açtırmak isteyenler için başvuru kanalları erişime açıldı. Şansına ve stratejine güveniyorsan aşağıdaki kanallardan başvurunu gerçekleştirebilirsin:
Resmî Web Sitesi: www.atv.com.tr
WhatsApp Başvuru Hattı:0539 926 82 90
📺İŞTE İLK TANITIM
Yarışmanın geri dönüş müjdesi, atv tarafından paylaşılan özel bir tanıtım videosuyla duyuruldu.
EFSANE YARIŞMA YAKINDA ATV'DE
Var Mısın Yok Musun hangi kanalda yayınlanacak?
Fenomen yarışma programı "Var Mısın Yok Musun", yeni sezonunda atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
Var Mısın Yok Musun başvurusu nereden yapılır?
Yarışmaya katılmak isteyenler, www.atv.com.tr adresindeki formu doldurabilir veya 0539 926 82 90 numaralı WhatsApp hattı üzerinden başvurularını iletebilirler.