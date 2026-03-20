Yeşilçam’ın ok kirpikli güzeli Gülşen Bubikoğlu son haliyle hayran bıraktı
Türk sinemasının gelmiş geçmiş en güzel yüzlerinden biri olarak kabul edilen Gülşen Bubikoğlu, Ramazan Bayramı’nda hayranlarını unutmadı. Uzun süredir gözlerden uzak, sakin bir yaşam süren usta sanatçı, sosyal medya üzerinden paylaştığı kareyle adeta yıllara meydan okudu.
Ah Nerede, Gırgıriye ve Alev Alev gibi Türk sinemasına damga vuran yapımlarda Tarık Akan ve Cüneyt Arkın gibi dev isimlerle başrolü paylaşan Bubikoğlu, kariyeri boyunca hem güzelliği hem de oyunculuk yeteneğiyle hafızalara kazınmıştı. Şimdilerde 70'li yaşlarında olan ve zarafetinden hiçbir şey kaybetmeyen Bubikoğlu, İstanbul Kanlıca'daki yalısının salonundan bir özçekim paylaştı.
YILLARA MEYDAN OKUYOR
Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, sosyal medya kullanıcıları usta oyuncuya övgüler yağdırdı.
Özellikle Yeşilçam tutkunları, sanatçı için şu yorumlarda birleşti:
"Zamanı durduran kadın."
"Yıllar ona hiç uğramamış, asaletinden hiçbir şey kaybetmemiş."
"Gerçek bir Yeşilçam efsanesi."
MERAK EDİLENLER
Gülşen Bubikoğlu şu an kaç yaşında?
Yeşilçam'ın usta ismi Gülşen Bubikoğlu, 1954 doğumlu olup 2026 yılı itibarıyla 71 yaşındadır.
Gülşen Bubikoğlu nerede yaşıyor?
Ünlü sanatçı, İstanbul'un Kanlıca'daki yalısında, gözlerden uzak sakin bir hayat sürmektedir.
Gülşen Bubikoğlu'nun en ünlü filmleri hangileri?
Kariyerinde pek çok kült yapım bulunan sanatçı; Gırgıriye, Ah Nerede, Üç Kağıtçılar ve Alev Alev filmleriyle Türk sinema tarihine damga vurmuştur.