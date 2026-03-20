Rafet El Roman’dan 3. evlilik müjdesi: "Yüzüğü 3 ay önce taktık" Nişanlısı kim?

Rafet El Roman üçüncü kez nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülenen ünlü şarkıcı, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı.

Yanındaki kişinin müzik öğretmeni ve şarkıcı Aleyna İlhan olduğunu belirten sanatçı, muhabirlerin "Sevgiliniz mi?" sorusuna parmağındaki yüzüğü göstererek yanıt verdi.

"BEN BAŞKASINA AİTİM"

Hürriyet'in haberine göre; Yaklaşık 3 ay önce nişanlandığını itiraf eden El Roman, gizemli nişanlısının Aleyna İlhan'ın bir arkadaşı olduğunu ve Azerbaycanlı olduğunu açıkladı.

Düğün tarihi için henüz net bir kararları olmadığını belirten ünlü isim, "Evliliğe hiçbir zaman karşı olmadım" diyerek üçüncü kez nikâh masasına oturmaya yeşil ışık yaktı.