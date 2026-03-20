Rafet El Roman’dan 3. evlilik müjdesi: "Yüzüğü 3 ay önce taktık" Nişanlısı kim?
Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, geçtiğimiz gün Nişantaşı’nda kameralara yansıdı. Yanındaki hanımefendinin kim olduğu merak konusu olurken, El Roman hem kafa karışıklıklarını giderdi hem de evlilik yolunda ilk adımı attığını duyurdu.
Rafet El Roman üçüncü kez nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülenen ünlü şarkıcı, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı.
"YÜZÜĞÜ 3 AY ÖNCE TAKTIK"
Yanındaki kişinin müzik öğretmeni ve şarkıcı Aleyna İlhan olduğunu belirten sanatçı, muhabirlerin "Sevgiliniz mi?" sorusuna parmağındaki yüzüğü göstererek yanıt verdi.
"BEN BAŞKASINA AİTİM"
Hürriyet'in haberine göre; Yaklaşık 3 ay önce nişanlandığını itiraf eden El Roman, gizemli nişanlısının Aleyna İlhan'ın bir arkadaşı olduğunu ve Azerbaycanlı olduğunu açıkladı.
Düğün tarihi için henüz net bir kararları olmadığını belirten ünlü isim, "Evliliğe hiçbir zaman karşı olmadım" diyerek üçüncü kez nikâh masasına oturmaya yeşil ışık yaktı.
Geçmiş Evlilikleri ve Çocukları
1. Rafet El Roman kaç kez evlendi? Rafet El Roman daha önce iki kez evlendi. İlk eşi Tuğba Altıntop, ikinci eşi ise Ceren Kaplakarslan'dır. Şimdi ise üçüncü evliliğine hazırlanıyor.
2. Rafet El Roman'ın nişanlısı kim? Sanatçı, nişanlısının ismini henüz açıklamadı ancak kendisinin Azerbaycanlı olduğunu ve arkadaşı Aleyna İlhan vasıtasıyla tanıştıklarını belirtti.
3. Rafet El Roman'ın kaç çocuğu var? Ünlü şarkıcının toplamda üç çocuğu var: Tuğba Altıntop'tan kızları Su ve Şevval, Yeşim Eryıldırım'dan ise oğlu Edvan.
4. Düğün ne zaman yapılacak? Rafet El Roman, nişanlandıklarını doğrulamasına rağmen düğün tarihinin henüz belirlenmediğini ifade etti.