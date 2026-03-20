Mehmet Ali Erbil’den çapkınlık itirafı: "Hayatımı hep açık yaşadım..."
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 42 yaş küçük Gülseren Ceylan ile 7 ay süren evliliğinin tek celsede bitmesinin ardından sessizliğini bozdu. Bir YouTube programına konuk olan Erbil, "çapkınlık" etiketine karşı ezber bozan açıklamalarda bulunurken, özel hayatındaki yalnızlığın şifrelerini de paylaştı.
Aralarındaki yaş farkıyla magazin gündeminden düşmeyen Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan çiftinin evliliği tek celsede bitti. Tarafların katılmadığı duruşmada "evlilik birliğinin temelden sarsılması" gerekçesiyle yollar ayrılırken, ünlü şovmenden yıllardır süregelen "çapkınlık" iddialarına yönelik ezber bozan bir savunma geldi.
"NE İKİNCİ EVİM OLDU NE İKİNCİ TELEFONUM"
Boşanma sonrası bir YouTube programına konuk olan Erbil, özel hayatına dair çarpıcı bir itirafta bulundu. Yıllardır magazin dünyasında "çapkın" olarak anılmasına yanıt veren Erbil, sadakat konusundaki tavrını şu sözlerle netleştirdi:
"Her erkek kadar denilebilir ama evliliklerim boyunca ikinci bir hayatım olmadı. Ne ikinci bir evim oldu ne de ikinci bir telefonum. Hayatımı hep açık yaşadım."
"AİLEMDEN GÖRMEDİĞİM SEVGİYİ HALKTA BULDUM"
Kariyeri boyunca gördüğü ilginin ardındaki dramı da paylaşan ünlü şovmen, duygusal bir itirafta daha bulundu.
Erbil, "Ailemden çok sevgi görmedim ama halktan inanılmaz bir sevgi gördüm. Belki de o eksikliği bu şekilde tamamladım" diyerek içindeki sevgi boşluğunu izleyicisiyle doldurduğunu itiraf etti.
NE OLMUŞTU?
Boşanma kararının ardından, Gülseren Ceylan'ın avukatı Cihan Cebeci, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Müvekkilim Gülseren Ceylan ile Mehmet Ali Erbil arasındaki evlilik, tarafların karşılıklı iradesi ve saygı çerçevesinde sona ermiştir.
Boşanma süreci; herhangi bir tartışma, polemik ya da yıpratıcı sürece mahal verilmeden, medeni bir anlayışla tamamlanmıştır. Bu karar, tarafların uzun değerlendirmeleri sonucunda, bundan sonraki yaşamlarını daha sağlıklı ve huzurlu şekilde sürdürebilmeleri amacıyla alınmıştır.
Müvekkilim, geçmişe ilişkin herhangi bir hususun kamuoyu nezdinde tartışma konusu yapılmasını arzu etmemekte; sürecin karşılıklı saygı ve nezaket çerçevesinde değerlendirilmesini önemsemektedir. Kamuoyunun, tarafların özel hayatına ilişkin bu süreçte gerekli hassasiyeti göstermesini rica ederiz. Saygılarımızla"