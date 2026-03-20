Filiz Akın'ın vefatının yıl dönümüne özel tören
21 Mart 2025'te İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncularından Filiz Akın, vefatının 1'inci yıl dönümünde özel bir programla anılacak.
Aylarca zatürre nedeniyle tedavi gören Yeşilçam'ın unutulmayan ismi Filiz Akın, geçtiğimiz sene 21 Mart'ta hayata gözlerini yumdu. 82 yaşında aramızdan ayrılan usta sanatçı vefatının birinci yıl dönümünde anılacak.
Program, 24 Mart saat 19.00'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ile yine İBB bünyesinde çalışmalarını sürdüren Sinema Araştırmaları Merkezi iş birliğiyle İBB Beyoğlu Sineması'nda gerçekleştirilecek.
Afşin Yurdakul'un sunumuyla düzenlenecek programda, Akın'ın hem kişiliği hem de sinemadaki mirası iki ayrı başlık altında ele alınacak.
'Filiz Akın: İnsan' başlıklı ilk bölümde Gizem Köksal Yahi, Oya Başar, Ayşe Sezgin, Memduh Karakullukçu ve Orhan Güvenen konuşmacı olarak yer alacak.
Programın ikinci bölümünde ise 'Filiz Akın: Sinema' başlığı altında sanatçının Yeşilçam'daki yeri ve sinema mirası değerlendirilecek.
Moderatörlüğünü yine Afşin Yurdakul'un üstleneceği söyleşide Bircan Silan Usallı, Pınar Çekirge ve Ediz Hun, Akın'ın Türk sinemasındaki etkisini ve anılarını paylaşacak.