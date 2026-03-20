Aksiyon filmlerinin unutulmaz ismi Chuck Norris hayatını kaybetti

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Aksiyon sinemasının efsane ismi Chuck Norris, 86 yaşında hayatını kaybetti. Hawaii’de tatildeyken aniden rahatsızlanan usta oyuncunun vefatı ailesi tarafından doğrulandı. Dövüş sanatlarından Hollywood’a uzanan kariyeriyle milyonlara ilham veren Norris’in ölümü büyük üzüntü yarattı.

Dövüş sanatlarıyla ün kazanıp Hollywood'da zirveye çıkan Chuck Norris'ten acı haber geldi. 86 yaşındaki usta oyuncunun hayatını kaybettiği ailesi tarafından yapılan açıklamayla kesinleşti. Uzun yıllar boyunca aksiyon filmlerinin değişmez yüzlerinden biri olan Norris'in vefatı, sinema dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Kaynak: Instagram

HAWAİİ'DE GELEN SON

Edinilen bilgilere göre Chuck Norris, Hawaii'de tatil yaptığı sırada aniden rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan usta oyuncu, aynı gün hayatını kaybetti. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Norris'in sevdiklerinin yanında ve huzur içinde hayata gözlerini yumduğu belirtildi. Olayın detaylarının ise özel tutulmak istendiği ifade edildi.

Kaynak: Instagram

AİLESİNDEN DUYGUSAL VEDA

Ailesi tarafından paylaşılan mesajda Norris'in yalnızca bir yıldız değil, aynı zamanda güçlü bir aile bireyi olduğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sadık bir eş ve sevgi dolu bir babaydı. Ailemizin kalbiydi. Hayatını inanç, amaç ve sevdiklerine bağlılıkla yaşadı."

Bu sözler, usta oyuncunun insani yönünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: Instagram

CHUCK NORRİS KİMDİR?

Carlos Ray Norris, 10 Mart 1940'ta dünyaya geldi. Kariyerine oyunculukla değil, dövüş sanatlarıyla başladı. 1960'lı yıllarda altı kez dünya karate şampiyonu olarak büyük bir başarı elde etti. Bu başarı, onun sinema yolculuğunun kapısını araladı.

Norris'in kariyerindeki kırılma noktalarından biri, 1972 yapımı "The Way of the Dragon" filminde Bruce Lee ile karşı karşıya geldiği sahne oldu. Roma Kolezyumu'nda geçen bu dövüş sahnesi, sinema tarihinin en ikonik anlarından biri olarak kabul ediliyor.

Kaynak: Instagram

Chuck Norris, "Delta Force", "Missing in Action" ve "Invasion U.S.A." gibi yapımlarla aksiyon sinemasının sembol isimlerinden biri haline geldi. 90'lı yıllarda yayımlanan "Walker, Texas Ranger" dizisi ise onu televizyon ekranlarının unutulmaz figürlerinden biri yaptı.

2000'li yıllarda ortaya çıkan "Chuck Norris Facts" akımı, onun ününü yeni nesillere taşıdı. Bu akım, Norris'i yalnızca bir oyuncu değil, aynı zamanda "yenilmezlik" sembolü haline getirdi.

