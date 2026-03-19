CANLI YAYIN

Bayram coşkusu Günaydın’da: Ünlü isimlerle dopdolu röportajlar

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Karaciğer nakli sonrası hayata tutunma hikayesini paylaşan Ufuk Özkan’dan potaların parlayan yıldızı Tarık Biberovic’e, ekranların usta oyuncusu Barış Falay’dan aile sıcaklığını sayfalarımıza taşıyan Bülent Serttaş’a kadar pek çok özel konuk, bayramın en samimi itirafları ve neşeli anılarıyla Günaydın'a konuk oluyor.

Ramazan Bayramı coşkusu, Günaydın'ın özel içerikleriyle ikiye katlanıyor. Sanat dünyasından spora, ekranların sevilen yüzlerinden usta isimlere kadar pek çok ünlü sima, en samimi itirafları ve bayram anılarıyla okurların karşısına çıkıyor.

Ufuk Özkan ve kardeşi Umut özkan

UFUK ÖZKAN

Karaciğer yetmezliği nedeniyle uzun süre hastanede yaşam mücadelesi veren, ardından donör bularak nakil olan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, yeni bir hayata başladı. Neler yaşadığını tek tek anlatan Özkan, "Sevenlerimin duasıyla ayağa kalktım" dedi.

Tarık Biberovic

TARIK BİBEROVİC

Boşnak asıllı Türk basketbolcu Tarık Biberovic, başarılı kariyer yolculuğuyla birçok gencin idolü oldu. Milli basketbolcu, aile yaşantısını ve bayramları nasıl kutladıklarını anlattı.

BARIŞ FALAY VE AİLESİ

Atv'nin sevilen dizisi 'Kuruluş Orhan'ın yıldızı Barış Falay, oyuncu eşi Esra Ronabar ve oğulları Mavi Rüzgar ile bayram neşesini paylaştı. Geleneklerin aile bağlarını güçlendirdiğini vurgulayan Falay ailesi, özel hayatlarına dair merak edilenleri samimi bir dille aktardı.

Bülent Serttaş ve ailesi

SERTTAŞ AİLESİ KAPILARINI İLK KEZ AÇTI

Usta sanatçı Bülent Serttaş ve 23 yıllık eşi Selvi Serttaş, çocukları Miray, Bahadır ve Emir ile birlikte evlerinin kapılarını ilk kez Günaydın için açtı.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın