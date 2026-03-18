Sinem Kobal spor salonunda paylaştı! Fit görüntüsünü buna borçlu
atv'nin dizisi A.B.İ. ile ekranlarda fırtına estiren Kenan İmirzalıoğlu'nun kendisi gibi oyuncu eşi Sinem Kobal, spor yaptığı anları sosyal medyada paylaştı. Formda görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken Kobal, kısa sürede magazin gündemine oturdu.
'Dadı' ve 'Selena' dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran güzel oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile örnek gösterilen bir evlilik sürdüren ve iki çocuk annesi olan güzel oyuncu, bu kez spor salonundan paylaştığı karelerle gündeme oturdu.
YILLARA MEYDAN OKUYOR
2016 yılında dünyaevine giren ve kızları Lalin (2020) ile Leyla'yı (2022) kucağına alan Kobal, kısa sürede eski formuna kavuşmasıyla hayranlarını şaşırtmıştı. Son olarak spor yaparken çekilen anlarını takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu, fit görüntüsüyle "Yıllara meydan okuyor" dedirtti.
"KİM DER Kİ 2 ÇOCUK ANNESİ"
Son dönemde ekranlardan çok günlük yaşamına dair kesitler paylaşan Sinem Kobal'ın spor paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
İki çocuk sonrası formda kalmayı başaran oyuncu için takipçileri şu yorumlarda bulundu:
"Kim der ki iki çocuk annesi!"
"Her hali güzel"
"Ekranlarda görmek istiyoruz"
SİNEM KOBAL'IN ÖZEL HAYATI
Sinem Kobal kaç yaşında ve nereli?
14 Ağustos 1987 tarihinde İstanbul'da doğan Sinem Kobal, aslen Rizelidir. 38 yaşındaki güzel oyuncu, sanat hayatına çok genç yaşlarda adım atmıştır.
Sinem Kobal'ın boyu ve kilosu kaç?
Formda görüntüsüyle dikkat çeken oyuncunun 1.71 metre boyunda ve yaklaşık 55-58 kilogram ağırlığında olduğu iddia edilmiştir. Düzenli pilates ve sağlıklı beslenme, Sinem Kobal'ın fit kalmasındaki en büyük sırrı olarak biliniyor.
Kenan İmirzalıoğlu ile ne zaman evlendi, çocukları var mı?
Türkiye'nin en sevilen çiftlerinden olan ikili, 14 Mayıs 2016 tarihinde Cunda Adası'nda gerçekleşen görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Ünlü çiftin, Leyla ve Lalin isminde iki evladı var.