Sinem Kobal spor salonunda paylaştı! Fit görüntüsünü buna borçlu

"KİM DER Kİ 2 ÇOCUK ANNESİ"

Son dönemde ekranlardan çok günlük yaşamına dair kesitler paylaşan Sinem Kobal'ın spor paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

İki çocuk sonrası formda kalmayı başaran oyuncu için takipçileri şu yorumlarda bulundu:

"Kim der ki iki çocuk annesi!"

"Her hali güzel"

"Ekranlarda görmek istiyoruz"

Kenan İmirzalıoğlu - Sinem Kobal

SİNEM KOBAL'IN ÖZEL HAYATI

Sinem Kobal kaç yaşında ve nereli?

14 Ağustos 1987 tarihinde İstanbul'da doğan Sinem Kobal, aslen Rizelidir. 38 yaşındaki güzel oyuncu, sanat hayatına çok genç yaşlarda adım atmıştır.

Sinem Kobal'ın boyu ve kilosu kaç?

Formda görüntüsüyle dikkat çeken oyuncunun 1.71 metre boyunda ve yaklaşık 55-58 kilogram ağırlığında olduğu iddia edilmiştir. Düzenli pilates ve sağlıklı beslenme, Sinem Kobal'ın fit kalmasındaki en büyük sırrı olarak biliniyor.

Kenan İmirzalıoğlu ile ne zaman evlendi, çocukları var mı?

Türkiye'nin en sevilen çiftlerinden olan ikili, 14 Mayıs 2016 tarihinde Cunda Adası'nda gerçekleşen görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Ünlü çiftin, Leyla ve Lalin isminde iki evladı var.