Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy hakkında ortaya atılan “boşanma” iddiaları gündemi sarsarken, ünlü oyuncudan beklenen açıklama geldi. Oktay, “Yıldız benim hayattaki en büyük şansım” sözleriyle söylentilere yanıt verdi, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını net şekilde dile getirdi.

Magazin gündeminde son günlerin en çok konuşulan iddialarından biri, Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un evliliğine yönelik söylentiler oldu. Sosyal medyada hızla yayılan "boşanma" iddialarının ardından gözler çifte çevrilirken, ilk açıklama Berk Oktay'dan geldi.

💬 "YILDIZ BENİM EN BÜYÜK ŞANSIM"

Bir programa konuk olan Berk Oktay, eşiyle ilgili ortaya atılan iddiaları açık bir dille reddetti. Oktay, "Yıldız benim hayattaki en büyük şansım" sözleriyle hem eşine olan bağlılığını vurguladı hem de gündemdeki söylentilere son noktayı koydu.

Bu açıklama kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

⚠️ "BANA HAKSIZLIK YAPILDI"

Oktay, hakkında çıkan haberlerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bana çok haksızlık yapıldı. Çok sinirlendiğim, çok kızdığım şeyler oldu. İnsan haksızlığa uğrayınca çıkıp bağıra bağıra 'Bu böyle değil kardeşim' demek istiyor. Ama duruyorum; çünkü fevriliğin bana negatif döneceğini biliyorum."

🧠 "HER ŞEYE CEVAP VERMEM"

Açıklamasında süreci nasıl yönettiğini de anlatan Oktay, şu sözleri dile getirdi:

"Başta sessiz kalırım ve ne olup bittiğini gözlemlerim. Daha sonra tek hamleyle mevzuyu bitiririm. Bir kere açıklarım, her şeye cevap vermem."

🔍 İDDİALARIN ORTAYA ÇIKIŞI

Boşanma iddialarının, Berk Oktay'ın rol arkadaşı Gülsüm Ali ile yakınlaştığı yönündeki paylaşımlarla gündeme geldiği öne sürüldü. Sosyal medyada çiftin bir süre karşılıklı olarak takipleşmemesi de bu iddiaların yayılmasına neden oldu. Daha sonra yeniden takipleşmeleri dikkat çekti.

Oktay, söz konusu süreçte yaptığı bir paylaşımda "Şükür sebebim ailem" notunu kullanmış ve asılsız haberlerle ilgili yasal süreç başlatılabileceğini belirtmişti.