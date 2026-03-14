Melike Şahin'in "saygınlık" çıkışına Gökçe Bahadır'dan yanıt

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Melike Şahin'in oyunculuk ve şarkıcılık mesleklerinin toplumda saygı görmediğine dair tartışma yaratan sözleri, Bebek'te objektiflere yansıyan ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'a soruldu. Meslektaşına katılmadığını belirten Bahadır, "Ben mesleğime çok saygı duyuyorum" diyerek son noktayı koydu.

TAKVİM'den Aydın Hamza'nın haberine göre; ekranların ve sahnelerin sevilen ismi Gökçe Bahadır, geçtiğimiz gün Bebek'te bir güzellik merkezi çıkışı objektiflere yansıdı.

Gökçe Bahadır ve eşi Emir Ersoy / Kaynak: InstagramGökçe Bahadır ve eşi Emir Ersoy / Kaynak: Instagram

Müzisyen Emir Ersoy ile mutlu bir evlilik sürdüren güzel oyuncu, hem yeni iş projeleri hem de meslektaşı Melike Şahin'in tartışma yaratan açıklamaları hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

YAPIMCILIK ŞİRKETİ KURULDU

Son dönemde eşiyle birlikte vakit geçirdiğini belirten Bahadır, kariyerinde yeni bir sayfa açtığının müjdesini verdi.

Ünlü oyuncu, "Bu aralar eşimle birlikte vakit geçiriyorum. Kendi yapımcılık şirketimizi kurduk, şu sıralar tamamen o işlerin mutfağıyla, yeni projelerle uğraşıyorum" diyerek heyecanını paylaştı.

MELİKE ŞAHİN'İN ÇOK KONUŞAN SÖZLERİ

Gazetecilerin, şarkıcı Melike Şahin'in "Oyunculuk ve şarkıcılık saygın bir meslek değil, insanlar bu mesleği yapanlara saygı duymuyor" şeklindeki polemik yaratan sözlerini hatırlatması üzerine Bahadır, duruşunu net bir şekilde ortaya koydu.

GÖKÇE BAHADIR'DAN YANIT

Başarılı oyuncu, Şahin'in aksine mesleğine olan bağlılığını şu sözlerle ifade etti:

"Ben kendi mesleğime çok saygı duyuyorum. O yüzden mesleğimi çok dikkat ederek ve hassas bir şekilde icra etmeye özen gösteriyorum. Ben kendimi sahnede de oyunculukta da çok beğeniyorum."

Hem oyunculuk hem de şarkıcılık kariyerini başarıyla bir arada yürüten Gökçe Bahadır, bu açıklamasıyla mesleki etik ve özsaygının altını çizerken, hayranlarından da tam not aldı.

Gökçe Bahadır yapımcı mı oldu?

Evet, Gökçe Bahadır eşi Emir Ersoy ile birlikte bir yapımcılık şirketi kurduklarını ve şu sıralar yeni projeler üzerine çalıştıklarını açıklamıştır.

Gökçe Bahadır'ın eşi Emir Ersoy kimdir?

Emir Ersoy, piyanist, aranjör ve yapımcıdır. Çift, 2022 yılında dünyaevine girmiştir.

Gökçe Bahadır oyunculuğu bırakıyor mu?

Hayır, hem oyunculuk hem de şarkıcılık kariyerini sürdürürken, yapımcılık yaparak sektöre farklı bir koldan da katkı sağlamayı hedeflemektedir.

