Umut Özkan'ın sokağında yangın faciası: "Allah kimseye yaşatmasın"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Karaciğer nakli sonrası sağlığına kavuşan Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan'ın yaşadığı sokakta yangın çıktı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özkan, "Gerçekten çok zor ve korku dolu bir andı; Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın" dedi.

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi, kendisi gibi oyuncu olan Umut Özkan, evinin hemen bitişiğinde yükselen alevlerin ardından yaşadığı o dehşet anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Yangının büyüklüğü karşısında eşiyle birlikte büyük panik yaşadıklarını belirten Özkan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Binamızın hemen bitişiğinde çok büyük bir yangın çıktı. Son anda kedilerimizi kutularına koyup evden çıkabildik. Gerçekten çok zor ve korku dolu bir andı; Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın."

Can havliyle evden çıkan çiftin yardımına ise komşuları yetişti. Zor anlarında kendilerine kucak açan mahalle esnafına teşekkür eden Özkan, toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekti:

"Şükürler olsun ki mahallemizin bakkalı Fatma annemize kedilerimizle birlikte sığındık. Böyle zamanlarda insanın yanında bir kapı ve bir kalp olması gerçekten çok kıymetli''

KARDEŞİ EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ

Siroz teşhisi konulmasının ardından zorlu bir karaciğer nakli süreci geçiren ünlü oyuncu Ufuk Özkan, sağlığına kavuşurken bu süreçte en büyük desteği kardeşi Umut Özkan'dan görmüştü.

Ufuk Özkan'ın hayata tutunmasını sağlayan isim, eski set arkadaşı Salih Kıvırcık olmuştu. Yaşadıkları korku ve endişeyi samimiyetle dile getiren Umut Özkan, paylaşımına düştüğü notla takipçilerini duygulandırmıştı.

"Abimin hastalığı sürecinde çok korktuğumuz, zaman zaman umutsuzluğa kapıldığımız anlar oldu. Yüreğimiz daraldı, gözlerimiz doldu… Ama şükürler olsun ki abimin dediği gibi dualarınız bizim muhafızımız oldu. Bizi ayakta tutan, içimize güç veren, umudu yeniden yeşerten hep o dualardı.

Ufuk abimle ve Salih kardeşimizle ameliyata girmeden önce yaşadığımız o sessiz bekleyişi, kapı önündeki heyecanı, içimizdeki fırtınayı… Ve ameliyat sonrasında aldığımız o derin nefesi, gözlerimizde biriken şükür yaşlarını asla unutmayacağız. O anlar artık geride kaldı belki ama bizler için ömürlük bir hatıra, tarifsiz bir sevgi ve dayanışma olarak kalacak.

Yaşadıklarımızı kalbimizde saklamakla yetinmeyip, bu duyguyu sevdiklerimizle de paylaşmak istedik. Belki birine umut olur, belki birine güç verir diye…

Rabbim çare bekleyen, şifa bekleyen bütün kullarına şifa eylesin. Kimseyi umutsuzlukla sınamasın. Dualarımız birbirimize muhafız olsun."

Ufuk Özkan'a donör olan Salih Kıvırcık

