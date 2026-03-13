Umut Özkan'ın sokağında yangın faciası: "Allah kimseye yaşatmasın"

"Abimin hastalığı sürecinde çok korktuğumuz, zaman zaman umutsuzluğa kapıldığımız anlar oldu. Yüreğimiz daraldı, gözlerimiz doldu… Ama şükürler olsun ki abimin dediği gibi dualarınız bizim muhafızımız oldu. Bizi ayakta tutan, içimize güç veren, umudu yeniden yeşerten hep o dualardı.



Ufuk abimle ve Salih kardeşimizle ameliyata girmeden önce yaşadığımız o sessiz bekleyişi, kapı önündeki heyecanı, içimizdeki fırtınayı… Ve ameliyat sonrasında aldığımız o derin nefesi, gözlerimizde biriken şükür yaşlarını asla unutmayacağız. O anlar artık geride kaldı belki ama bizler için ömürlük bir hatıra, tarifsiz bir sevgi ve dayanışma olarak kalacak.



Yaşadıklarımızı kalbimizde saklamakla yetinmeyip, bu duyguyu sevdiklerimizle de paylaşmak istedik. Belki birine umut olur, belki birine güç verir diye…



Rabbim çare bekleyen, şifa bekleyen bütün kullarına şifa eylesin. Kimseyi umutsuzlukla sınamasın. Dualarımız birbirimize muhafız olsun."