Umut Özkan'ın sokağında yangın faciası: "Allah kimseye yaşatmasın"
Karaciğer nakli sonrası sağlığına kavuşan Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan'ın yaşadığı sokakta yangın çıktı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özkan, "Gerçekten çok zor ve korku dolu bir andı; Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın" dedi.
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi, kendisi gibi oyuncu olan Umut Özkan, evinin hemen bitişiğinde yükselen alevlerin ardından yaşadığı o dehşet anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Yangının büyüklüğü karşısında eşiyle birlikte büyük panik yaşadıklarını belirten Özkan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Binamızın hemen bitişiğinde çok büyük bir yangın çıktı. Son anda kedilerimizi kutularına koyup evden çıkabildik. Gerçekten çok zor ve korku dolu bir andı; Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın."
Can havliyle evden çıkan çiftin yardımına ise komşuları yetişti. Zor anlarında kendilerine kucak açan mahalle esnafına teşekkür eden Özkan, toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekti:
"Şükürler olsun ki mahallemizin bakkalı Fatma annemize kedilerimizle birlikte sığındık. Böyle zamanlarda insanın yanında bir kapı ve bir kalp olması gerçekten çok kıymetli''