Reklam dünyasının acı kaybı: Alinur Velidedeoğlu hayatını kaybetti

Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu'nun torunu olan Alinur Velidedeoğlu, sadece reklamcılıkla sınırlı kalmayıp sanatın pek çok dalında iz bıraktı:

Sinema ve yapımcılık: Uluslararası projelerde yer alan Velidedeoğlu; The Ottoman Lieutenant (2017), Harvard Man (2001) ve Black & White (1999) gibi filmlerin yapımcılığını üstlenmişti.

Müzik ve tasarım: Kreatif direktörlüğünün yanı sıra müzik, beste ve tasarım alanındaki vizyoner yaklaşımıyla da tanınıyordu.