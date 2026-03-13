Reklam dünyasının acı kaybı: Alinur Velidedeoğlu hayatını kaybetti
Reklam dünyasının duayen isimlerinden, film yapımcısı ve medya girişimcisi Alinur Velidedeoğlu'ndan acı haber geldi. Velidedeoğlu, 73 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.
Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu'nun torunu olan Alinur Velidedeoğlu, sadece reklamcılıkla sınırlı kalmayıp sanatın pek çok dalında iz bıraktı:
Sinema ve yapımcılık: Uluslararası projelerde yer alan Velidedeoğlu; The Ottoman Lieutenant (2017), Harvard Man (2001) ve Black & White (1999) gibi filmlerin yapımcılığını üstlenmişti.
Müzik ve tasarım: Kreatif direktörlüğünün yanı sıra müzik, beste ve tasarım alanındaki vizyoner yaklaşımıyla da tanınıyordu.
CENAZE TÖRENİ BİLGİLERİ
Usta reklamcının vefatı sanat ve iş dünyasında büyük üzüntü yaratırken, cenaze programı da netleşti. Velidedeoğlu'nun cenazesi, cumartesi günü Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.