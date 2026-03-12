Yasemin Yürük'ün ayağı kırıldı! Hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı

2000'li yıllara damga vuran Hepsi grubunun eski üyesi Yasemin Yürük, talihsiz bir kaza sonrası hastaneye kaldırıldı. Hayranlarını korkutan haberin ardından ünlü şarkıcının sağlık durumu merak konusu oldu.

2. Sayfa'nın haberine göre; İstanbul Etiler'de yürüyüşe çıkan Yasemin Yürük, bir anlık dengesini kaybederek yere düştü.

Olayın kısa sürede duyulmasının ardından sosyal medya platformları adeta "Geçmiş olsun" mesajlarıyla dolup taştı. Hem Hepsi grubu hayranları hem de sanat dünyasından pek çok isim, Yasemin Yürük'e acil şifalar diledi.

YILLARIN KAVGASI

Yasemin Yürük, müzik kariyerinin yanı sıra son yıllarda profesyonel spor eğitmenliğiyle de tanınıyor ve sağlıklı yaşam paylaşımlarıyla dikkat çekiyordu.

Öte yandan Yürük, eski grup arkadaşı Gülçin Ergül'le de yaşadığı sorunlarla magazin gündeminde yer almıştı.

Grubun dört üyesinden biri olan Gülçin Ergül'ün ayrılığı, ekibin geri kalan üçlüsü Cemre Kemer, Yasemin Yürük ve Eren Bakıcı'nın da bir süre sonra müziği bırakmasıyla sonuçlanmıştı.

O dönemde yaşananlar, kamuoyuna tam anlamıyla yansıtılmasa da taraflar arasında üstü kapalı göndermeler ve imalı açıklamalar eksik olmamıştı.